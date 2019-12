In Alpen gibt’s wieder jede Menge Musik und Literatur

Alpen. Saxophonorchester, Gitarrenklänge und natürlich Literatur: Der Musik- und Literaturkreis Alpen hat fürs Veranstaltungsjahr 2020 wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. „Da ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt die erste Vorsitzende, Kerstin Pieper zufrieden. Der Verein präsentierte nun das neue Programm, denn lange dauert es nicht mehr, da steht schon die erste Veranstaltung an.

Am Sonntag, 19. Januar, 17 Uhr, tritt das Stadtorchester Adenau in der evangelischen Kirche in Alpen auf. Unter der Leitung von Harrie Boers spielen Eckhard Schleich (Sopransaxophon), Marcel Vollmann und Laura Wehren (Altsaxophon), Katja Prämaßing (Tenorsaxophon) und Daniel Schleich (Baritonsaxophon). „Das Ensemble präsentiert melodische, aber auch sehr expressive Stücke. So etwas hatten wir bisher noch nicht“, erklärte Pieper.

Von Paris in die Welt

Der Kartenvorverkauf startet am 6. Januar. Erwachsene zahlen zehn Euro, Schüler sechs Euro (Abendkasse zwölf, beziehungsweise sieben Euro). Weiter geht es am Sonntag, 8. März, ebenfalls um 17 Uhr in der evangelischen Kirche. Das Arriaga-Gitarrenduo, bestehend aus Martina Gruber und Tristan Angenendt, zeigt unter dem Titel „Belles Époques: Von Paris in die Welt – Sternstunden der Gitarrenmusik“ Werke von Sor, Giulini, de Llhoyer, Villa-Lobos, Brahms und Rodrigo. Der Vorverkauf startet am 2. März. Die Preise sind identisch zur ersten Veranstaltung.

André Emmerichs (Geschäftsführer), Kerstin Pieper (1. Vorsitzende) und Klaus Schäpers (2. Vorsitzender) (von links) stellten das Programm des Musik- und Literaturkreises Alpen für das Jahr 2020 vor. Foto: Jasmin Ohneszeit

Ein Heimspiel gibt es am Sonntag, 21. Juni, 17 Uhr, im Park des Marienstifts Alpen zu sehen, wenn der Musikverein Menzelen zu Posaunenklängen im Park einlädt. „Das war im letzten Jahr so ein toller Erfolg“, sagt Pieper. „Die Besucher und die Bewohner sind richtig mitgegangen“, ergänzt André Emmerichs, Geschäftsführer des Musik- und Literaturvereins. Die Nachwuchsmusiker „MusiKids“ treten in verschiedenen Formationen auf. Der Eintritt ist frei.

Ein Wiedersehen gibt es auch mit der Gruppe „SuperJazz“ beim Jazzfrühschoppen am Niederrheinischen Radwandertag am Sonntag, 5. Juli. Seit mehr als zehn Jahren treten die vier Musiker gemeinsam bundesweit auf. Die Band orientiert sich an der Musik von Louis Armstrong, den Blues Brothers, aber auch an der von Udo Jürgens und Westernhagen. Das Quartett ist um 11 Uhr im Lesegarten hinter dem Alpener Rathaus zu hören. Der Eintritt ist frei. „Am 6. September freuen wir uns auf bekannte Persönlichkeiten vom Niederrhein“, kündigt die Vorsitzende an. Nach viel Musik folgt an diesem Sonntag um 17 Uhr im Foyer des Rathauses die angekündigte Literatur.

Karten gibt’s im Vorverkauf

Wenn Jörg Zimmer die großen Balladen der Weltliteratur rezitiert, findet Niederrhein-Dichter Christian Behrens ein passendes Pendant in seinen „Kleinen Welten“. Es wird ein munterer Abend mit Schiller, Goethe und mit rauschenden Fluten, einer Villa im Grünen und einem Fröschlein, das davon träumte, ein König zu sein. Begleitet werden die Männer von Valerie Pöllen am Klavier. Der Vorverkauf startet zu den bekannten Preisen am 31. August. Mit einer klassischen Musikveranstaltung neigt sich das Veranstaltungsjahr am Sonntag, 8. November, 17 Uhr, ev. Kirche, so langsam dem Ende. Das Arcadie-Quartett, bestehend aus vier Flötisten, präsentiert ein Gesprächskonzert – eine Verbindung von Wort und Musik. Der Vorverkauf startet am 2. November.

Anders als im Programmheft abgedruckt, kann das offene Singen mit dem Kirchenchor St. Walburgis-Menzelen am Sonntag, 13. Dezember, doch nicht stattfinden. „Das ist schade. Wir werden aber eine geeignete Alternative für das Weihnachtssingen finden“, betont Emmerichs. Karten für alle anderen Veranstaltungen gibt es ab dem jeweiligen Vorverkaufsdatum im Alpener Rathaus und in der Sparkassenfiliale Alpen. Mitglieder des Musik- und Literaturkreises können alle Veranstaltungen zu einem um 50 Prozent ermäßigten Eintrittspreis besuchen.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen gibt es online unter www.musikundliteraturkreis-alpen.de