In Rheinberg gibt’s warme Mahlzeiten für Leib und Seele

Rheinberg/Kamp-Lintfort/Moers. In St. Peter in Rheinberg geben ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter aus Caritas und Gemeinde eine warme Mahlzeit an Obdachlose.

Obdachlose Menschen und Menschen in sozialen Schwierigkeiten sind laut Aussage der Sozialverbände von der Corona-Pandemie besonders betroffen: Versorgungsstrukturen wie Tafeln stehen gar nicht mehr oder nur eingeschränkt zur Verfügung, soziale Kontakte sind unter den gegebenen Bedingungen kaum gestaltbar. „Um hier zu helfen, haben wir die Aktion ,Eine warme Mahlzeit hält Leib und Seele zusammen’ ins Leben gerufen“, teilt der hiesige Caritasverband Moers-Xanten mit.

Und hat gemeinsam mit den Pfarrgemeinden in den Kommunen Rheinberg, Moers und Kamp-Lintfort für Menschen ohne Obdach und in schwierigen Lebenslagen kostenlos eine warme Mahlzeit an. „Angesichts der aktuellen Corona-Krise hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen Mittel im Rahmen einer Soforthilfe Mittel bereitgestellt, die wir auf diese Weise auf kurzem Weg den obdachlosen Menschen zukommen lassen“, schreibt der Caritasverband. Gemeinsam mit den örtlichen Pfarrgemeinden St. Josef in Moers, St. Josef in Kamp-Lintfort und St. Peter in Rheinberg geben ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter aus Caritas und Gemeinde eine fertig portionierte warme Mahlzeit an die Menschen.

Fertig portioniert nach Rheinberg geliefert

In Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt und den örtlichen Ordnungsämtern wird unter Einhaltung der Hygieneregeln und der notwendigen Maßnahmen im Zuge des Kontaktverbots an drei Ausgabestellen über zwei Stunden am Tag die Verteilung vorgenommen. Die abwechslungsreichen Eintöpfe und Suppen werden in der Großküche des Altenheims St. Hedwig, Kamp-Lintfort hergestellt und fertig portioniert an die Ausgabestellen geliefert. „Das geht natürlich nur als Suppe-to-go“, erklärt Caritas-Vorständin Brunhild Demmer. Die Bedingungen, die das Virus diktiert, werden auch hier streng eingehalten. Küchenmeister Stefan Klaassen hat gerade Kapazitäten frei, weil die sonst mitversorgten Ganztagsgrundschulen entfallen.

„Die Leute sind total dankbar,“ sagt Gemeindecaritas-Mitarbeiterin Sabine Broden, die die Organisation zusammen mit der örtlichen Pfarrgemeinde St. Josef in Moers übernommen hat. Die genannte Sonderförderung des Landes Nordrhein-Westfalen hat den Start möglich gemacht, für einige Wochen reicht laut Aussage des Caritasverbandes das Geld.

Hier die Orte und Zeiten: Rheinberg: Montag, Mittwoch und Freitag 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr (im Wechsel mit der Tafelöffnung) vor dem Pfarrheim St. Anna, An der St. Anna Kirche 2; Moers: Montag bis Freitag 12.30 bis 14 Uhr vor dem Don-Bosco-Heim im Park, Filderstraße 2; Kamp-Lintfort: täglich 12 bis 14 Uhr vor dem Josef-Jeurgens-Haus, Königstraße 1.