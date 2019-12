In Rheinberg war es keine ruhige Weihnachten

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinberg haben ein unruhiges Weihnachtsfest erlebt. Am 24. und 25. Dezember sind sie nach eigenen Angaben insgesamt viermal alarmiert worden.

Das erste Mal direkt an Heiligabend: Wie die Bundespolizei und die Feuerwehr Rheinberg mitteilten, war am Nachmittag ein Baum auf die Oberleitung der Regionalbahn (RB) 31 gefallen und in Brand geraten. Der Zug hatte noch rechtzeitig halten können. Nach den vorliegenden Informationen wurde von den 15 Reisenden niemand verletzt.

Den Strom abschalten

Damit die Einsatzkräfte an der Stelle arbeiten konnten, musste zuerst ein Notfallmanager der Deutschen Bahn die Oberleitung stromlos schalten und erden, wie die Feuerwehr Rheinberg erklärte. Anschließend entfernten die Wehrmänner den Baum mit der Motorsäge, löschten ihn und suchten die Umgebung nach gefährlichen Glutnestern an, die für weiteres Feuer gesorgt hätten.

Wegen des Einsatzes war dieser Abschnitt der Zugstrecke zwischen Xanten und Duisburg etwa eine Stunde lang gesperrt. An dieser Stelle stehen links und rechts der Gleise zahlreiche Bäume, die jeweils einige Meter hoch sind und bei Sturm schnell in die Oberleitung fallen.

Drehleiter war nicht nötig

Ebenfalls an Heiligabend wurde die Besatzung der Drehleiter zu einem Tier in Not nach Wallach gerufen. Vor Ort habe sich aber herausgestellt, dass keine Maßnahmen nötig gewesen seien, berichtete die Feuerwehr Rheinberg.

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag wurden die Einsatzkräfte zweimal alarmiert. Beide Male unterstützten sie den Rettungsdienst. Eingesetzt wurden die Einheiten Rheinberg und Pelden.