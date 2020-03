Alpen. An der Ulrichstraße in Alpen hat die 32-Jährige Alpenerin Geschäft „Pünktchen“ eröffnet. Der Name des Ladens hat eine besondere Geschichte.

„Ich bin Pünktchen“, sagt Jeanette Stein fröhlich, als sie ihre Ladentür öffnet. Noch immer kann sie nicht ganz realisieren, dass die Quadratmeter hinter ihr nun wirklich ihr gehören. Vor wenigen Wochen eröffnete Stein ihren Second-Hand-Laden „Pünktchen“ an der Ulrichstraße 2 direkt neben der Kirche in Alpen.

„Ein eigenes Geschäft zu haben, war schon immer ein Traum von mir, aber wenn man einen festen Job hat, traut man sich nicht unbedingt den Sprung in die Selbstständigkeit zu machen“, sagt Stein. Als sie die leeren Räume an der Ulrichstraße von außen sah, war sie sich dann aber doch schnell sicher: Genau hier ist der richtige Ort für ihr Modegeschäft aus zweiter Hand. Sie klingelte bei den Besitzern, doch die erteilten ihr zunächst ein Absage. Doch dann kam wenig später ein unerwarteter Anruf. „Es waren die Vermieter, die gesagt haben, dass ich die Räume doch mieten kann“, erzählt Stein mit einem Strahlen im Gesicht.

Auf Paletten liegt die Kleidung nach Größe sortiert. Foto: Jasmin Ohneszeit

Dann waren es nur noch vier Wochen bis zur Eröffnung, Stein wollte so schnell wie möglich die Türen öffnen. Im Inneren bauten sie und ihr Mann komplett um: Neuer Boden, neuer Anstrich. Hell und freundlich ist es nun in dem großen Geschäft. Second Hand ist jedoch nicht nur die Mode, sondern auch das Mobiliar. Ladentheke und Regale sind aus Paletten gebaut. Rustikal, gleichzeitig aber auch gemütlich wirkt die Einrichtung. „Der Tisch, auf dem die Deko liegt, war mein alter Gartentisch. Eine neue Platte und ein bisschen Farbe und fertig war er wieder. Mir ist die Liebe zum Detail sehr wichtig.“ Das sieht man. Die Schaufenster sind ebenfalls aufwendig dekoriert und sogar die Preisschilder macht die 32-Jährige selbst.

Um einen Grundstock an Kleidung, Schuhen und Accessoires da zu haben, nahm Stein drei Tage lang kostenlos Kleiderspenden an. „Nach eineinhalb Tagen musste ich die Sache abbrechen, weil ich so viele Klamotten bekam“, berichtet sie.

Auch die Theke hat Jeanette Stein selbst gebaut. Foto: Jasmin Ohneszeit

Mehr als 5000 Teile liegen in den Regalen oder im Lager. Die Kleidung die sie verkauft, ist keineswegs abgenutzt. Stein achtet auf die Qualität. Haben Kleiderspenden Löcher, sind verwaschen oder verzogen, nimmt sie die Sachen nicht mehr an. Damen- und Kindermode, in jeglichen Farben und Größen hat sie im Angebot. Dazu kommen Schuhe und Accessoires sowie spezielle Umstandsmode und Abendkleidung. Ein Highlight des Geschäfts ist sicherlich das Brautkleid und der Anzug, die beide im Schaufenster präsentiert werden. Ihre Leidenschaft für Second-Hand-Ware hat Stein schon vor Jahren entdeckt. „Ich bin früher selbst gerne auf Trödelmärkte gegangen. Ich finde es nämlich schwachsinnig, so viel Geld für Kindersachen auszugeben, in die die Kleinen nach zwei Monaten nicht mehr reinpassen.“

Kinder dürfen toben

In Alpen möchte sie nun eine Anlaufstelle für Gleichgesinnte sein. Stein richtete auch eine Spielecke mit Büchern und Puppenhaus für Kinder ein. „Wenn Kinder im Laden sind, wird die Tür zugemacht, damit sie frei laufen können, gerne auch fünf Runden durchs ganze Geschäft. Ich finde es selbst immer blöd, wenn man beim Einkaufen permanent ein Auge aufs Kind werfen muss. Hier haben sowohl Kinder, als auch ihre Eltern Spaß beim Shoppen“, so die Mutter einer Tochter.

Ein Highlight: Die Brautmode. Foto: Jasmin Ohneszeit

Die gelernte Zahnarzthelferin gab ihren Job mittlerweile auf und widmet sich voll und ganz ihrem Geschäft. „Es läuft sehr gut. Die Nachfrage ist riesig.“ Unterstützung erhält Jeanette Stein von ihrer Familie, insbesondere von ihrer Schwester Maren Ackermann, die ihr auch im Geschäft aushilft. Doch was hat es nun mit dem Namen Pünktchen auf sich? Stein lacht. „Der Hintergrund ist eigentlich ganz simpel. Ich wollte meinen richtigen Namen bei Facebook früher nicht bekanntgeben und nannte mich Pünktchen.“ Dann nahm die Sache ihren Lauf. Ihr heutiger Ehemann heißt Anton, schnell waren beide nur noch ‘Anton und Pünktchen’. Ihr noch ungeborenes Kind nannten sie ebenfalls Pünktchen. „Dann war schnell klar, wie der Laden heißen soll. Pünktchen eben, das bin ich.“

Moonlight-Shopping am 13. September

Jeanette Stein nimmt am Freitag, 6. September, 14.30 bis 18 Uhr, und Samstag, 7. September, 9 bis 14 Uhr Oktoberfestmode an. Herbst- und Winterwaren können in jeweils einer Kiste am Freitag, 20. September, und Samstag, 21. September, zu den gleichen Zeiten abgegeben werden. Dazu veranstaltet Stein kleine Events. Am Freitag, 13. September, plant sie ein „Moonlight-Shopping“. Bis 23 Uhr öffnet sie ihr Geschäft und lädt bei Sekt und Musik zum Stöbern ein.

Die Öffnungszeiten: Montag: 9 bis 12.30 und 14.30 bis 18 Uhr; Dienstag: 9 bis 12.30 und 14.30 bis 17 Uhr; Mittwoch: 9 bis 13 Uhr ; Donnerstag: 9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr; Freitag: 9 bis 12.30 und 14.30 bis 18 Uhr; Samstag: 9 bis 13 Uhr.