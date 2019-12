Jede Menge Kabarett mit Jürgen Becker und Co. in Rheinberg

Rheinberg. Die Kulturinitiative Schwarzer Adler hat das Kabarett-Abo fürs Frühjahr geschnürt. Los geht’s am Sonntag, 26. Januar, mit Lioba Albus und dem Programm „Das Weg ist mein Ziel!“. Jürgen Becker kommt am Freitag, 28. Februar, mit der Vorpremiere seines neuen Programms „Die Ursache liegt in der Zukunft“ und entwickelt optimalen Optimismus ohne Opiate, holt alle unter seine warme Decke.

Am Samstag, 21. März, bespielen René Steinberg & Doc Esser die Adler-Bühne mit dem Programm „Steinberg trifft Esser“. Der eine ist Mediziner und Rockmusiker, der andere Kabarettist und gelernter Literaturwissenschaftler. Gemeinsam suchen sie Antworten auf Fragen wie Was tut dem Menschen gut?, Was braucht man?, Wie lebt es sich gesund und glücklich, ohne dass der innere Schweinehund zu laut winselt?

Am Sonntag, 26. April, ist Michael Sens mit „Unerhört Beethoven“ zu Gast. Das brandneue Programm von Michael Sens greift wieder alle Sinne an. Der Kabarettist feiert eine „Unerhört-250.-Geburtstagsparty“ mit Ludwig van Beethoven. Mit diesem Titel verehrt Sens den großen Komponisten. Am Donnerstag, 28. Mai, ist Carmela de Feo mit „Allein unter Geiern“ im Adler. Seit Jahren ist La Signora in Sachen Unterhaltung unterwegs. La Signora ist für jede Situation mit ihrem Friedhofsmodenchic perfekt gekleidet.

Karten fürs Abo im Fünfer-Pack gibt es für 90 Euro am Adlertresen in Vierbaum, täglich ab 17 Uhr, sonntags ab 16 Uhr oder unter

www.schwarzer-adler.de