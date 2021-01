Leader-Region ist weiter auf Erfolgskurs

Rheinberg/Alpen/Xanten/Sonsbeck 21 Projekte sind seit 2016 bewilligt und gefördert worden. Ab 15. Januar startet eine weitere Fördermöglichkeit für kleinere Projekte

Rheinberg/Alpen/Xanten/Sonsbeck. Die regionale Projektreihe „Bunt statt Grau“, die für klimafreundliche Vorgärten wirbt, die Umrüstung des Xantener Nibelungen-Express auf einen E-Antrieb oder der „Walderlebnispfad Bönninghardt“, der in diesem Frühjahr in Alpen eröffnet wird: Hinter all diesen Projekten steckt die Leader-Region.

Seitdem das Regionalmanagement im Jahr 2016 seine Tätigkeit aufgenommen hat, sind 21 Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen bewilligt worden: Neben den bereits erwähnten, konnten im letzten Jahr mit den Projekten „SlowMotion“, „Kletterturm Klimpansen“ und „Inselbrot Wardt“ nun auch vermehrt vereinsgetragene Projekte gefördert werden. „Wir wissen jetzt, wie wir die Projekte effektiv zur Umsetzung bringen können“, sagt Regionalmanagerin Kristin Hendriksen aus. „Im Laufe der Förderphase hat ein Entwicklungsprozess auf allen Ebenen stattgefunden und die Rahmenbedingungen wurden stetig im Sinne der Projektträger verbessert“, ergänzt Beate Pauls.

Und obwohl die Leader-Region von der Bürgerbeteiligung lebt und die Vernetzung von Akteuren zentral stellt, blickt der Leader-Vorstand auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurück – auch wenn es anders war als die vorherigen Jahre: Die Prozesse mussten coronabedingt angepasst und umorganisiert werden, Veranstaltungen haben hauptsächlich digital stattgefunden.

Das Ergebnis in der laufenden Förderphase konnte sich dennoch sehen lassen: Bis Ende 2020 sind weitere zehn Projekte mit einem Gesamtwert von rund 850.000 Euro in der Region umgesetzt oder bewilligt worden. Die bisher bewilligten Projekte binden knapp 70 Prozent der Leader-Mittel, die für die aktuelle Förderphase zur Verfügung stehen. Rund 540.000 Euro der ursprünglich 1,8 Millionen Euro Fördermittel, sind noch nicht durch Projektbewilligungen gebunden. Jedoch sind auch diese Mittel bereits verplant und sollen dieses Jahr unter anderem in den Bau eines Pumptracks in Rheinberg und in die Neugestaltung der Außenanlagen der Europaschule in Rheinberg fließen. „Uns ist im Laufe der Zeit ein ausgewogener Mix aus kommunalen und vereinsgetragenen Projekten gelungen“, so der erste Vorsitzende Leo Giesbers. „Besonders freut uns als LAG, dass in unserer Region zahlreiche große Projekte für Kinder und Jugendliche umgesetzt werden konnten.“

In diesem Jahr wird in der Region eine weitere Fördermöglichkeit aufgelegt, die besonders für Vereine und weitere ehrenamtliche Initiativen einen Mehrwert darstellt: Die Kleinprojektförderung. Dabei können Projekte mit Gesamtkosten von bis zu 20.000 Euro mit 80 Prozent gefördert werden. Weitere Infos dazu, gibt es ab dem 15. Januar auf der Internetseite www.leaderniederrhein.de. „Wir hoffen, mit diesem Budget gerade die kleinen Ideen fördern zu können, die so wertvoll für das Miteinander in unserer ländlich geprägten Region sind“, erklären die Bürgermeister Thomas Ahls (Alpen), Thomas Görtz (Xanten), Heiko Schmidt (Sonsbeck) sowie der erste Beigeordnete der Stadt Rheinberg, Dieter Paus. Die aktuelle Förderphase läuft noch bis Ende 2022, solange können auch Projektideen entwickelt und beantragt werden. Ob die Leader-Region, zu der eben die Kommunen Rheinberg, Alpen, Xanten und Sonsbeck zählen, sich erneut für die Förderphase ab 2023 bewirbt, soll in diesem Jahr entschieden werden. „Die Region und die Strukturen haben sich wunderbar entwickelt“, so Leo Giesbers. „Ich würde mir wünschen, dass wir im Jahr 2023 nahtlos an die erfolgreiche Arbeit anknüpfen können und die Region mit tollen Projekten noch lebenswerter machen“.