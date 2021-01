Ständiges Ärgernis: Der LKW-Verkehr am Minkeldonk Von: Ferdi Seidelt [mailto:ferdi.seidelt@arcor.de] Gesendet: Mittwoch, 26. August 2020 23:54An: NRZ, LOK_Rheinhausen; LokalKlick Redaktion Duisburg; Warnecke, Thomas; Justen, SabineBetreff: PM - Parkplatz-suchende Lkw "entdecken" Rumeln-Kaldenhausen Hallo in die mediale Runde, mit Bitte um Verwertung. Liebe Grüße Ferdi Seidelt CDU-Fraktion Rheinhausen

UP

Verkehr Lkw-Chaos in Rheinberg: Die Stadt greift jetzt durch

Rheinberg Rheinbergs Bürgermeister hat sich die Situation am Minkeldonk angeschaut: Das Ordnungsamt soll beim Verstoß gegen das Halteverbot durchgreifen.

„Gut, dass noch zum Jahresende endlich das absolute Halteverbot auf der Straße Minkeldonk unübersehbar ausgeschildert worden ist“, sagt Grünen-Ratsmitglied Ralf Winstroth. „Nur: Es wird noch immer hemmungslos ignoriert.“ Gegen die Fahrtrichtung, Sattelauflieger solo, Zugmaschine solo, Gliederzüge und auch Pkw – das haben Winstroth und auch andere Rheinberger beobachtet. Der Amazon-Parkplatz P 2 sei hingegen komplett leer gewesen. Ärgerlich sei auch, dass die Böschung an der Hubert-Underberg-Allee zu einer Müllhalde mutiere. „Erkennbar Trucker-Hausmüll und -Unrat“, so Winstroth, der Ordnungsamt und Polizei bittet, konsequent einzuschreiten, damit die Verkehrslenkung funktioniert.

Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde hatte sich persönlich von der Situation ein Bild gemacht und bestätigte die Beobachtungen. Er sagte auf Nachfrage der Redaktion, dass das städtische Ordnungsamt seit Montag energisch durchgreife. „Wir hatten uns mit Amazon abgestimmt. Das Unternehmen hat die Fahrer über die Feiertage mit Informationsblättern in sechs oder sieben Sprachen auf die neuen Regeln hingewiesen. So konnten sie sich an die neue Situation gewöhnen.“

In der ersten Phase seien die Fahrer mündlich verwarnt worden, ab sofort seien empfindliche Bußgelder fällig. Wer immer noch nicht reagiere, dessen Fahrzeug werde kostenpflichtig abgeschleppt. „Wir hoffen, dass sich die angespannte Situation auf der Bahnhofstraße nun spürbar entspannt“, so Heyde. Ein Grund dafür, dass die Lkw-Fahrer ihre Boliden gerne auf der Straße Minkeldonk abstellten, sei, dass es dort Wlan-Empfang gebe.