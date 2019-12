Xanten. Zum achten Mal gastiert Jonny Casselly Junior mit seinem Zirkuszelt am Xantener Hafen. Am 4. Und 5. Januar gibt es ein neues Highlight.

Manege frei für Cassellys „Weihnachtscircus“ in Xanten

Noch ist es ruhig im Zirkuszelt am Xantener Hafen: Die letzten Handgriffe werden derzeit im Zelt gemacht, die Weihnachtshütten für den Glühwein- und Kakaoverkauf im Eingangsbereich aufgebaut. Jetzt fehlen nur noch die Akrobaten. Ab dem 19. Dezember heißt es dann wieder: Manege frei für den achten Weihnachtscircus von Jonny Casselly Junior uns seiner Frau Jessica.

Weihnachtszirkus: Show erzählt eigene Geschichte

Gemeinsam mit rund 25 internationalen Artisten, die extra aus China, Russland oder Italien anreisen, gestalten die Cassellys eine Show, die wie in jedem Jahr eine eigene Geschichte erzählt. Jonny Casselly ist sich sicher, den Geschmack seines Publikums auch dieses Mal wieder zu treffen. Allzu viel verraten, wollte er aber noch nicht. „Es ist ein wenig wie Weihnachten: Wer seine Päckchen zu früh auspackt, der vermisst am Ende die Überraschung“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Zirkus in Xanten: Alltagsnahe Geschichte

So viel sei gesagt, es wird eine alltagsnahe Geschichte präsentiert, in der sich die Gäste wiederfinden können. „Lustig, emotional und einfach schön ist sie“, betonte Weihnachtsmann Bobori, ebenfalls im Organisationsteam. Für den Zirkusdirektor selbst geht es gemeinsam mit seiner Tochter in die Höhe.

Es wurde ein neues Requisit angeschafft, an dem in einigen Metern über dem Boden geturnt wird. Für jede Menge Lacher wird Clown Antonio, der Bruder von Jonny Casselly, sorgen. Er ist nach sechs Jahren zurück im Xantener Zirkuszelt. In diesem Jahr gibt es zwischen dem 19. Dezember und dem 3. Januar insgesamt 23 Vorstellungen. Am vierten Advent wird zudem um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Zelt gefeiert. Bis auf Heiligabend stehen teilweise jeden Tag sogar zwei Vorstellungen auf dem Programm. „Wir können mit Stolz sagen, dass der Vorverkauf im Oktober überragend gestartet ist“, sagte Bobori.

Ein Familientag sei bereits nach zwölf Minuten komplett ausverkauft gewesen. Aber keine Sorge, für einige Vorstellungen gibt es noch Karten. So zum Beispiel für den 20. Dezember, 15 und 19 Uhr, oder am zweiten Weihnachtstag, 19 Uhr. Hinzu kommen zwei Shows am 4. und 5. Januar mit den Queen-Kings, einer Live-Coverband.

Casselly möchte etwas Gutes tun

Die Artisten treten dabei ausschließlich zu Queen-Musik auf. Für Jonny Casselly ist das Zirkusgeschäft kein reines Kommerzgeschäft, er möchte auch etwas Gutes tun. Von jeder ausverkauften Vorstellung geht ein Euro pro Karte an die Charity-Aktion „Bewegen hilft“ von Volksbank-Chef Guido Lohmann, der den Zirkus auch in diesem Jahr mit einem Sponsoring unterstützt.

100 weitere Karten verschenkt er in Kooperation mit der Stadt an die Tafel und damit an Menschen, die sich eine Eintrittskarte vielleicht nicht hätten leisten können. Vom 11. Januar bis zum 2. Februar verwandelt sich die Manege dann wieder zur Eisbahn. Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben.

Weihnachtszirkus: Hier gibt es Tickets

Karten für den Weihnachtscircus gibt es, je nach Kategorie, zwischen 16 und 30 Euro für Erwachsene und 12 bis 26 Euro für Kinder, online unter www.weihnachtscircus-xanten.de, unter 01578/7783530 (8 bis 20 Uhr), in der Tourist Information Xanten, Kurfürstenstraße 9, und ab Freitag, 20. Dezember, täglich von 10 bis 12 Uhr sowie 60 Minuten vor Showbeginn an der Zirkuskasse.