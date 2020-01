Modernste Techniken und Luxusprodukte für Zuhause

Wer sich für den Rasen von Stephan Frank interessiert, der kann sich den Gang zum fast benachbarten Stand mit Rasenmähern eigentlich sparen. „Einen Rasenmäher braucht man für unser Gras nicht“, sagt er lachend. Dieser ist nämlich vollkommen unecht. Frank bietet Kunstrasen an und den nicht nur in verschiedenen Grüntönen, sondern auch in grau, rot oder gelb.

Smarthome und Einbruchschutz

Der Mann vom Düsseldorfer Unternehmen „ResiGras“ ist einer von 220 Ausstellern der diesjährigen Messe „Bauen-Wohnen-Renovieren-Modernisieren“, die noch bis zum morgigen Sonntag in den Hallen der Messe Niederrhein stattfindet. Seit gestern können sich Bauherren, Hauseigentümer und Mieter über die neusten Bautrends informieren. „Vor allem technische Dinge beim Smarthome oder beim Einbruchschutz haben sich wieder verändert“, erklärt Veranstalterin Simone Becker. „Die Handwerksfirmen sind sehr auf dem neusten Stand.“

Das Angebot reicht von Heizungstechnik über Garten- und Landschaftsbau, bis hin zu kleinen Haushaltshelfern und Dekorationsartikeln.

Es ist die 19. Baumesse in Rheinberg und der Zuspruch scheint auch nach all den Jahren scheinbar nicht abzunehmen. „Im Gegensatz zum Internet kann man hier alle Produkte anfassen, bevor man etwas kauft. Das ist ein großer Vorteil der Messe“, so Becker.

Und so brauchte man als Besucher etwas Geduld, wenn man gestern Morgen die Messe besuchen wollte. Schon draußen vor dem Eingang bildete sich eine lange Schlange. In den Hallen hatten viele der Aussteller jede Menge zu tun: Sie führten Verkaufsgespräche und präsentierten ihre Produkte und Innovationen.

Grillhütten und Saunen

Zum ersten Mal dabei war Claudia Hemming von der Firma „Kota Park Münsterland“. Sie bietet Grillhütten und Saunen für den heimischen Garten an. „Fast jeder möchte sein Zuhause mittlerweile zur eigenen Wohlfühloase machen“, sagt sie. Besonders beliebt seien die knapp zehn Quadratmeter großen Grillhütten, in deren Mitte sich ein Grill und drumherum Bänke befinden. Durch verbaute Rohre zieht der Qualm direkt ab. Zwischen 8000 und 12.000 Euro kostet so eine Hütte. Die Messe gefiel Hemming. „Es ist ein tolles Angebot und auch der Aufbau war für uns Aussteller wirklich unproblematisch.“ Viele Besucher warfen einen Blick in die Holzhütte. Der Bequemlichkeitstest wurde aber auch am Stand von Stephan Frank gemacht. Er hat mit dem Kunstrasen sogar Stühle und Tische verkleidet. „Das Gras sieht wirklich echt aus“, sagte eine Besucherin erstaunt.

Neben den Ständen in den Hallen eins bis fünf, gibt es in Halle zwei heute und morgen jeweils sechs Fachvorträge. Heute beispielsweise informiert Udo Stramm um 12 Uhr über Maßnahmen gegen feuchte Wände und Schimmel, morgen um 11 Uhr sprechen Andreas Kauf und Klaus-Peter Lindenmann über die Auswirkung von Modernisierungsmaßnahmen auf den Immobilienwert. Heute und morgen hat die Baumesse noch von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Infos unter: www.baumesse.com.