Musikverein Harmonie stimmte in Sonsbeck auf das Fest ein

Wenn sich zahlreiche Jungen und Mädchen aus Sonsbeck und Labbeck in der Vorweihnachtszeit gemeinsam in den Altarraum der Maria-Magdalena-Kirche begeben, kann das nur einen Grund haben: Sie musizieren das vorweihnachtliche Konzert des Musikvereins Harmonie Sonsbeck/Labbeck.

So auch am Sonntag wieder: Unter der Leitung ihres Dirigenten Peter Peeters spielten 25 junge Musiker mit dem Titel „Frosty, the Snowman“ die ersten Töne ihres Bläser-Konzerts. Für Aufmerksamkeit sorgten in der Folgezeit nicht nur die weiteren sechs – exzellent gespielten – Titel, sondern auch die Moderation der elfjährigen Annika Engelhardt.

Konzert in Sonsbeck: Diese Lieder kamen besonders gut an

Michael Jackson’s „Heal the world“ und Abba’s „Thank you for the music“ gehörten zu den Liedern, die besonders gut beim Publikum ankamen. Viele Zuhörer fühlten sich mit diesen Titeln, die die Kinder und Jugendlichen mit beeindruckender Klangschönheit präsentierten, in ihre Jugend zurückversetzt.

Dann war das Hauptorchester an der Reihe. Für die Moderation traten Ann-Christin Ingenlath und Daniela Bongards an das Mikrofon. Nach einem Dank an den „Hausherrn“ Pastor Günter Hoebertz, begaben sie sich an ihre Plätze, um gemeinsam mit den anderen Musikern unter Leitung von Wolfgang Güdden „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel zu spielen. Auch die weiteren sechs Kompositionen ließen vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Mit Melodien aus dem Ballett „Der Nussknacker“ (Tschaikowski) verzauberten die Musiker dann das Publikum.

Musikverein Harmonie: Zugabe vehement herbeigeklatscht

Bei Dietrich Bonhoeffers Kirchenlied „Von guten Mächten“, das das Orchester mit einer Melodie des deutschen Liedermachers Siegried Fietz erklingen ließ, kamen zunächst Klarinetten, danach Saxophone, und nach den Trompeten schließlich alle Instrumente zum Zuge. Lange geprobt hatten die Musiker an der Harry-Potter-Filmmusik, die der Vereinsvorsitzende Georg Ingenlath auf die Wunschliste gesetzt hatte. „Die gewitterähnliche Stimmung wurde durch den Einsatz von Pauken und tiefem Blech erzeugt“, gab die 2. Vorsitzende Daniela Bongarts zu Protokoll.

Zu den vielen Gästen zählten unter anderem Georg Reinders, dessen Sohn Richard schon bald vom Jugend- in das Hauptorchester wechseln wird, sowie Christina Hoschek. Ihre Lieblingstitel waren zum einen die vierteilige Suite „Rikudim“ sowie das englische „You raise me up“. Diesem Titel verlieh Jonas Brinkmann als Tenorhorn-Spieler einen ganz besonderen Klang. Das anspruchsvolle Konzert endete mit einer vehement herbeigeklatschten Zugabe, Dankesworten von Georg Ingenlath und jeder Menge Blumen für die Mitwirkenden.