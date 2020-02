Es tut sich wieder was in der Rheinberger Innenstadt. Die ersten Bäume an der Alten Poststege wurden gestern gefällt, damit dort und in der angrenzenden Gelderstraße in wenigen Wochen die Sanierungsarbeiten starten können. Nachdem der Große Markt, der Kirchvorplatz sowie Holz- und Fischmarkt bereits ein neues Gesicht erhalten haben, wird nun mit dem vierten Bauabschnitt, der Sanierung von Gelderstraße, Kamper Straße, Alte Poststege und Beguinenstraße begonnen. Stadt, KWW als Wasserversorger und Enni als Gasnetzbetreiber, stellten nun die Pläne der anstehenden Baumaßnahmen vor.

„Der sensibelste Bereich der Innenstadt ist jetzt an der Reihe“, erklärte Bürgermeister Frank Tatzel. Ab dem 30. März beginnt die Enni die Gasleitungen in der Gelderstraße vom Holzmarkt bis zum Innenwall in mehreren Teilabschnitten auf einer Gesamtlänge von 220 Metern zu sanieren und dabei auch Hausanschlüsse zu erneuern. Das KWW saniert in diesem Zusammenhang die Trinkwasser-Hauptleitung in der Gelderstraße zwischen Holzmarkt und Kreuzungsbereich Beguinen-/Kamper Straße. Die vorhandenen Hausanschlussleitungen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und müssen nicht ausgetauscht werden. Die Geschäfte in der Gelderstraße sollen während der gesamten Bauphase für Fußgänger erreichbar bleiben. „Wir planen die Straße in der Mitte aufzureißen. So bleibt rechts und links Platz für Fußgänger“, erklärte KWW-Geschäftsführer Georg Tigler. Im August sollen diese Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein.

Bis Dezember wird es dann keine weiteren Baumaßnahmen auf der Gelderstraße geben. „Dieser Zeitraum ist für das Weihnachtsgeschäft entscheidend“, betonte Dieter Paus, Technischer Beigeordneter der Stadt. Parallel zu den Kanalarbeiten startet die Stadt Mitte April die Straßenbauarbeiten in der Alten Poststege. Diese werden von der Bietergemeinschaft Heinrich Look Erd- und Tiefbau aus Kleve und der Stratmans Bauunternehmung aus Geldern ausgeführt. Nach Abschluss der Arbeiten – voraussichtlich im Sommer 2020 – werden die Unternehmen mit den Arbeiten in der Kamper Straße zwischen Underbergstraße und Gelderstraße beginnen. Dieser Abschnitt soll bis zum Jahresende fertig sein.

Aufenthaltsqualität steigern

Ziel der Sanierung ist es auch, das Erscheinungsbild und die Aufenthaltsqualität aufzuwerten. Im Kreuzungsbereich Gelderstraße/Kamper Straße sollen Bäume gepflanzt, Sitzbänke aufgestellt und radfahrerfreundliche Abstellanlagen installiert werden. Die Gestaltung der Gelderstraße wird dann im Januar 2021 fortgesetzt. Zunächst erfolgt der Ausbau vom Holzmarkt beginnend bis zum Kreuzungsbereich Beguinen-/Kamper Straße, daran wird sich der Abschnitt vom Innenwall in Richtung dieses Kreuzungsbereichs anschließen. Den Abschluss der Neugestaltung des Ortskerns bildet die Umgestaltung der Beguinenstraße von Gelderstraße bis Am St.-Barbara-Garten bis Ende 2021. Auch hier erneuert die Enni zunächst die Gasleitungen.

Infoabend am 12. März

Wirtschaftsförderer Thomas Bajorat steht im engen Kontakt mit der Rheinberger Werbegemeinschaft und den örtlichen Einzelhändlern. Mit Flyern wurden sie im Vorfeld über die Sanierungsarbeiten informiert. „Die Resonanz ist überwiegend positiv – auch, weil wir rechtzeitig informieren“, so Tatzel. 1,58 Millionen Euro kostet die Umgestaltung. Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für den historischen Ortskern, erhält die Stadt eine Förderung von 65 Prozent dieser Kosten. Enni erneuert für 171.000 Euro die Leitungen, das KWW investiert 60.000 Euro. Die Stadt lädt alle Bürger und Gewerbetreibenden am Donnerstag, 12. März, 19 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung in die Stadthalle ein, bei der die Pläne zu den anstehenden Arbeiten erläutert werden.

>>>> STRASSENBAUBEITRÄGE

Die Stadt weist bereits jetzt darauf hin, dass die Baumaßnahme Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz auslösen wird.

Die voraussichtliche Höhe dieser Beiträge wird den Eigentümern der betroffenen Grundstücke in den nächsten Monaten mitgeteilt. Die genauen Summen können allerdings erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten bestimmt werden.