NRZ-Heimatläuferin Martina Närdemann bereitete sich akribisch auf den Start der Laufserie vor. So hält sie sich in den eigenen vier Wänden fit.

Rheinberg. Die Enttäuschung war groß, als Martina Närdemann von der Absage erfahren hat. Der Dinslakener Energy Run, der eigentlich am Sonntag an den Start gehen sollte, kann nicht stattfinden. Der Grund: das Coronavirus.

Das Risiko einer Ansteckung sei einfach zu hoch. „Da sind die Ziele, die man sich im Jahr gesetzt hat, erst mal eingeknickt“, erzählt die Rheinbergerin Närdemann im Gespräch mit der Redaktion. Von Anfang an gehören sie und ihr Mann Dirk zum Team der NRZ-Heimatläufer.

Es wird weiter trainiert

„Auch wenn mit einer Absage zu rechnen war, da stellt man sich im ersten Moment die Frage: Sollen wir überhaupt weiter trainieren?“, erklärt sie. Die Antwort haben die beiden schnell gefunden: Ja! Bei Familie Närdemann gehört der Sport zum täglichen Leben dazu. Sie ist passionierte Nordic-Walkerin, er hat seinen Spaß beim Laufen gefunden.

Regelmäßig geht die Rheinbergerin an der Xantener Nord- und Südsee walken. „Vorher waren wir mit einer Walkinggruppe mit mehreren unterwegs“, erklärt sie. „Das machen wir situationsbedingt natürlich nicht mehr.“ Nun läuft sie mit einer Freundin – „immer mit zwei Stocklängen Abstand“, verrät sie schmunzelnd. „Solange das noch geht, machen wir das auch weiter.“

Inzwischen auch als Trainierin aktiv

Nordic-Walking bezeichnet sie als ihren Hauptsport, mittlerweile ist sie auch als Trainerin für diesen Laufsport im Einsatz. Und auch bei schlechtem Wetter sind die Närdemanns gewappnet: Zahlreiche Sportgeräte, wie ein Laufband und ein Trampolin, können sie ihr Eigen nennen. „Sport mache ich eigentlich jeden Tag“, erklärt Martina Närdemann. „Ich habe starke Probleme mit meiner Wirbelsäule, da muss ich das machen, um die Schmerzen in den Griff zu kriegen.“ Wenn das Nordic-Walking ausfällt, wechselt sie auf das Trampolin. .

„Ich laufe darauf auf der Stelle“, erklärt sie. Das schone die Gelenke. Und: „Besonders schön ist das, wenn man das Barfuß macht, das geht auf dem Trampolin viel besser“, verrät sie. Auch kreative Varianten des Sports haben die Närdemanns für sich entdeckt. In ihrem Garten liegen noch einige Dachpfannen.

Jeden Tag mindestens 10.000 Schritte machen

„Die haben wir quer durch den Garten getragen“, verrät Martina Närdemann. Eine Runde durch den heimischen Garten entspricht einer Strecke von 100 Metern, in jeder Hand hält das Ehepaar dabei eine Pfanne. „Am Mittwoch haben wir die Dachpfannen 3,5 Kilometer getragen“, erklärt sie. Wie viele der Läufe in diesem Jahr, an denen die beiden teilnehmen wollten, letztendlich an den Start gehen können, das stehe noch in den Sternen. „Unser Ziel bleibt aber, jeden Tag mindestens 10.0000 Schritte zu machen, egal ob in der Wohnung oder draußen“, erklärt die Rheinbergerin. Hier gibt es mehr Artikel aus Rheinberg, Xanten und Umland

Und was empfiehlt sie Läufern, die aufgrund der Absagen den Sport an den Nagel hängen wollen? „Jetzt gar nichts machen, das wäre ganz verkehrt“, meint sie. „Ein Trampolin, zum Beispiel, gibt’s schon für kleines Geld. Selbst wenn man dabei vor dem Fernseher steht, Hauptsache, man macht was.“

Mit der Spielekonsole fit bleiben

Eine weitere sportliche Alternative: „Ich habe meine alte Wii noch hier“, erklärt sie. Diese Spielekonsole lässt sich an den Fernseher anschließen und bietet unter anderem zahlreiche sportliche Fitnessprogramme. „Das ist eine fantastische Möglichkeit, auch in den eigenen vier Wänden etwas zu machen.“

Und sollte die Ausgangssperre kommen? „Auch dann machen wir natürlich weiter mit unserem Training“, erklärt Närdemann. „Wir haben schließlich noch genug Dachpfannen.“