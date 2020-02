Es ist ein erster Erfolg, den die Interessengemeinschaft der Hafengeschädigten in Orsoy für sich verbuchen kann. „Es staubt nicht mehr in dem starken Maße wie vor zwei Jahren. Das kann an veränderten Windverhältnissen liegen oder – das muss man der Niag zugutehalten – an der erheblich erhöhten Anzahl an Beregnungsanlagen“, sagt der Orsoyer Dankwart Bender. Die Niag als Betreiber des Güterhafens, installierte im vergangenen Jahr zehn zusätzliche stationäre Beregnungsanlagen an den Halden. Statt 30 bewässern nun gut 40 Anlagen die Kohleberge.

„Es ist mit dem extremen Staub vom Sommer 2018 nicht zu vergleichen“, betont auch Sabine Kleinholdermann. Ob auf Fensterbänken, Tischen oder dem Pool: Überall verteilte sich vor knapp zwei Jahren eine dicke, schwarze Staubschicht in den Gärten und Häusern in der direkten Nachbarschaft. Die sei zwar nicht komplett verschwunden, sich auf die Terrasse setzen, sei ohne ein vorheriges Abwischen der Gartenmöbel immer noch nicht möglich, so Kleinholdermann, aber es sei eben spürbar besser geworden.

Reinigungsarbeiten klappen mittlerweile

Die Niag wollte den Geschädigten eine Pauschale von 150 Euro für anfallende Reinigungen zahlen. Doch damit gaben sich die Anwohner nicht zufrieden. Ebenfalls mit Erfolg: Mittlerweile übernehme die Niag die Reinigungsarbeiten recht „problemlos und unbürokratisch“, erklärt Bender. Erst vor wenigen Wochen wurden im Auftrag des Hafenbetreibers die Fenster der Anwohner geputzt. Doch die kürzlich bekanntgewordene Nachricht, dass das Unternehmen von 2016 bis 2019 mehr als 17.000 Tonnen Petrolkoks, ein als Problem-Abfall eingestuftes Material, im Orsoyer Hafen gelagert und umgeschlagen hat, trübt die gute Stimmung der Interessengemeinschaft. „Wir haben schon im September 2018 darauf gedrängt zu erfahren, was dort genau gelagert und umgeschlagen wird“, erzählt Robert Schneiders. „In einer Bürgerversammlung wurden uns damals Sicherheitsdatenblätter versprochen. Warum hat man keine Proben genommen?“ Sein Verdacht: Niag und der Kreis Wesel könnten zu diesem Zeitpunkt bereits gewusst haben, um was für ein Material es sich wirklich handle. Die Niag hingegen beruft sich darauf, davon ausgegangen zu sein, dass sie ein einwandfreies Produkt umgeschlagen habe.

Brief an die Umweltministerin

Die Sicherheitsdatenblätter haben die Mitglieder der Interessengemeinschaft bekommen. Es ist ein dickes Bündel Papier, eine Art Beipackzettel für den Umgang mit den gelagerten Stoffen, toxischen Angaben und möglichen Umweltgefahren. Die Interessengemeinschaft hat ihre Sorgen in einem Brief an NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser verfasst. Darin schildern die Orsoyer ihre Bedenken, denn der Koks wurde über drei Jahre bewässert. Das belastete Wasser könne in den Boden, ins Grundwasser oder in den Rhein gesickert sein. Eine Antwort der Ministerin steht noch aus.

Am 4. März trifft sich der gegründete Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern der Interessengemeinschaft, der Niag, dem Kreis und der Stadt, um über die neusten Vorkommnisse zu sprechen. Dankwart Bender: „Wir versuchen in Sachen Petrolkoks Klarheit zu schaffen, auch wenn wir nur im Nachhinein handeln können. Das Vertrauen in die Niag ist sehr erschüttert.“