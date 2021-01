Polizei vermutet Brandstiftung

Xanten Nach dem Brand im Vereinsheim auf dem Fürstenberg haben die Ermittler Spuren gesichert. Das Gebäude war am Wochenende ausgebrannt.

Christopher Thielen geht am Montagnachmittag um das ausgebrannte Gebäude herum und schaut durch die glaslosen Fensterrahmen hinein. „Hier war der Aufenthaltsraum, dort die Küche“, erklärt er. Und tatsächlich: Auf der einen Seite dürfte ein Herd gestanden haben. Was sonst hat diese typischen runde Knöpfe auf der Vorderseite? Aber das ist auch schon das Einzige, was noch an einen Herd erinnert, und was auf der anderen Seite des Raums stand, ist nicht mehr zu erkennen. Fast alles, was von der Inneneinrichtung überhaupt noch steht, ist schwarz verkohlt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist das Gebäude ausgebrannt. Damit hat die Xantener Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde ihr Vereinsheim verloren. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat das Gebäude am Fürstenberg gesperrt. Bis Montagnachmittag sicherte die Kriminalpolizei Spuren an der Brandruine. Mittlerweile geht sie dem Verdacht einer Brandstiftung nach und sucht Zeugen, wie Andrea Margraf aus der Pressestelle der Kreispolizeibehörde auf Nachfrage mitteilte.

Gebäude brannte lichterloh

Es war gegen 23.15 Uhr am Samstagabend gewesen, als Polizei und Feuerwehr alarmiert wurden. Flammen und Rauch seien auf der Hinfahrt schon von weitem aus zu sehen gewesen, und als sie am Vereinsheim eingetroffen seien, habe das Gebäude lichterloh gebrannt, berichteten die Einsatzkräfte später. Die Polizei informierte sofort den Xantener Vorstand des Hundesportvereins. Deshalb war auch Thielen bald vor Ort. „Das war’s, habe er sich gedacht, als er das brennende Haus sah. „Da ist nicht mehr viel zu retten.“ Am Montag, fast zwei Tage später, liegt noch Qualm in der Luft.

Nun steht die Xantener Ortsgruppe des Hundesportvereins vor einer ungewissen Zukunft. Am Wochenende ist in wenigen Stunden verbrannt, was die Mitglieder in vielen Jahren in ihrer Freizeit, mit ihrer Kraft und mit eigenem Geld aufgebaut haben. Damit ist viel verloren gegangen. Im Vereinsheim seien Pokale, Urkunden und Unterlagen aufbewahrt worden, berichtet Thielen. – sie dürften verbrannt oder zerstört worden sein. Nachsehen konnte er bisher nicht, weil das Gebäude noch abgesperrt ist. Das Vereinsheim war auch Treffpunkt für die Mitglieder. Dahinter liegt eine große Übungsfläche. Vor der Corona-Pandemie war dreimal pro Woche Training, zweimal pro Jahr Prüfung. Ob das hier jemals wieder möglich sein wird, sei unklar, sagt Thielen. Sie seien ein kleiner Verein mit acht Mitgliedern und wenig Geld. Es gebe Versicherungen, aber es müsse sich zeigen, ob der Schaden darüber abgedeckt werden könne. Wenn es irgendwie möglich sei, würden sie ihr Vereinsheim wieder aufbauen. Aber im Moment wüssten sie nicht, wie ihnen das gelingen solle.

Ortsgruppe existiert seit rund 80 Jahren

Dank Die Xantener Ortsgruppe des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV OG Xanten) hat sich ausdrücklich bei der Feuerwehr bedankt. „Mit aller Macht“ habe sie gegen die Flammen gekämpft und „versucht zu retten, was zu retten ist“, schrieb der Verein auf Facebook. Zum Glück sei kein Mensch oder Tier verletzt worden.

Schwerpunkt Der SV OG Xanten ist ein Hundesportverein und existiert seit 1939. Schwerpunkt ist die Hundeausbildung nach den IGP-Richtlinien.