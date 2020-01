Rheinberg: Das Programm der Rhinberkse Jonges zu Karneval

Das Programm steht, der Kartenverkauf läuft und die Jecken der Rhinberkse Jonges sind bereits im Karnevalsmodus: Beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Session. Die dazugehörigen Veranstaltungen stellte der Rheinberger Karnevalsverein nun vor. Bereits nächste Woche Samstag, 25. Januar, startet der Verein um 20 Uhr mit dem Stadtwachenball im Punto. Dann erhält Prinz Matthias I., der Präsente, alias Matthias Plugge, seinen Orden und das Zepter.

Im Februar geht es dann Schlag auf Schlag weiter: Für die Jugendlichen von zwölf bis 16 Jahren veranstaltet der Verein am 1. Februar zum zweiten Mal eine „Jugenddisco“ in der alten St. Anna-Kirche. DJ Markus (Markus Becker) legt aktuelle Hits auf. „Wir möchten getreu unseres Mottos „Karneval von Rheinbergern für Rheinberger“ eine Veranstaltung für die Altersgruppe anbieten, die für den Kinderkarneval zu alt und für den Plaarball zu jung ist“, erklärte Präsident Wolfgang Rams. Von 18 bis 22 Uhr kann sich auf der Tanzfläche ausgetobt werden. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Karneval in Rheinberg: Zehn Redner bei den Sitzungen

Das Programm der drei Büttensitzungen in der Stadthalle (7. und 14. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, 16. Februar, um 15 Uhr) ist identisch. Zehn Redner gehen in die Bütt, musikalische Darbietungen sind geplant, dazu treten sechs Tanzgruppen auf. „Es gibt auch Männertanzgruppen“, kündigt Schriftführer Markus Cerkovc schmunzelnd an. Der Kartenvorverkauf für die Büttensitzungen startete bereits am vergangenen Wochenende. „Er ist gut angelaufen. Es gibt auch noch ausreichend Karten, wobei die zweite Büttensitzung besonders begehrt ist“, so Rams.

Auf die kleinen Narren wartet am Sonntag, 9. Februar, 15 bis 18 Uhr, beim Kinderkarneval in der Stadthalle ein buntes Programm mit Spiel und Spaß. Marius Bangert und Fabian Körber führen durch den Nachmittag, der unter dem Motto „Ob arm, ob reich, bei Olympia sind wir alle gleich!“ steht. Die Veranstaltung ist für Kinder ab sechs Jahren. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Mit dem Rathaussturm der Möhnen wird der Straßenkarneval in Rheinberg eingeläutet. Treffpunkt der Möhnen ist an Altweiber, Donnerstag, 20. Februar, um 15.30 Uhr, im Pfarrheim St. Peter. Von dort aus werden sie gegen 16.30 Uhr zum Punto aufbrechen, wo sie mit den Rhinberkse Jonges und Prinz Matthias zusammentreffen. Gegen 18 Uhr werden die Möhnen das Stadthaus stürmen. Direkt im Anschluss werden die Türen der Stadthalle für den Altweiberball geöffnet. Kostümierte Möhnen haben freien Eintritt. Narren sind dann ebenfalls willkommen.

Rock am Rhin: Neues Konzept in der Stadthalle

„Rock am Rhin“ löst am Freitag, 21. Februar, nach 26 Jahren die „Oldie Night“ in der Stadthalle ab. Die Erfolgsgeschichte der Oldie Night bekommt ein neues Konzept. Während die Band „Heartbeats“ zum neunten Mal dabei ist, wurde mit „Rock’s Finest“ erstmalig eine deutschlandweit bekannte Profiband gewonnen. „Wir haben die Gruppe schon in Duisburg gehört und sie ist echt klasse“, sagte Rams. Los geht es um 20 Uhr.

Lokales Hier gibt’s Tickets für die Veranstaltungen Karten für „Rock am Rhin“ (17 Euro) sind im Reisebüro Sarres-Schockemöhle, Hubert-Underberg-Allee 2, erhältlich.

Eintrittskarten für den Altweiberball (7 Euro), und den Plaarball (12 Euro) können in der Alten Apotheke, in der Einhorn-Apotheke und online unter www.rhinberkse-jonges.de erworben werden.

Für die drei Büttensitzungen in der Stadthalle gibt es noch Karten in der Sparkassenfiliale, Bahnhofstraße 5, zu kaufen. Sie kosten 17 Euro.

Am Samstag, 22. Februar, 18 Uhr, steht die Kappenmesse der Rhinberkse Jonges in der St.-Peter-Kirche an. Von dort aus kann um 20 Uhr in der Stadthalle weitergefeiert werden: Dann lädt der Karnevalsverein zum Plaarball ein. Am Sonntag, 23. Februar, holen die Rhinberkse Jonges ihren Prinzen in seiner Residenz ab. Anschließend geht es in einem kleinen Umzug mit Musikkapelle zum Stadthaus, wo um 11.11 Uhr die Schlüsselübergabe beginnt. Mit dem Dämmerschoppen samt Live-Musik geht es in der Stadthalle weiter. Der Eintritt kostet vier Euro.

Närrische Zeit in Rheinberg: Fischessen und Kehrausball

Wie 2018 werden die Karnevalisten auch in diesem Jahr am Rosenmontagszug am 24. Februar, in Kamp-Lintfort teilnehmen. Im Anschluss wird im Punto weitergefeiert. Gut etabliert habe sich die Kombination des traditionellen Fischessens und dem Kehrausball am Dienstag, 25. Februar, 19 Uhr, in der Stadthalle. Der Eintritt ist frei. Es gibt ein Fischbuffet für 18 Euro pro Person. An diesem Abend wird auch Prinz Matthias verabschiedet. Das närrische Treiben endet dann am Mittwoch, 26. Februar, mit der Aschermittwochsmesse in der St.-Peter-Kirche.