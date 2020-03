Rheinberg-Orsoy: Auto steckte im Hochwasser am Anleger fest

Rheinberg. Am derzeit gesperrten Fähranleger in Orsoy ist ein Auto im Hochwasser stecken geblieben. Die Polizei und die Feuerwehr Rheinberg waren im Einsatz.

Kurioser Einsatz für Feuerwehr und Polizei am Sonntagvormittag: Am Fähranleger in Rheinberg-Orsoy ist eine Frau mit ihrem Auto im Hochwasser stecken geblieben. Nach Angaben der Polizei ignorierte die Autofahrerin eine Absperrung der Straße zum derzeit aufgrund des Rheinpegels gesperrten Fähranleger.

Das Auto steckte im Hochwasser fest und die Fahrerin konnte ihren Wagen „nicht selbstständig“ befreien. Deswegen warendie Rheinberger Feuerwehr, die Polizei und ein Abschleppwagen vor Ort. Der Einsatz am Orsoyer Rheinufer war gegen 11.45 Uhr beendet, das Auto konnte aus dem Wasser befreit werden. (rku)

Wir aktualisieren diesen Artikel.