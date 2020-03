„Wenn keine Schüler da sind, kann man mal verrückte Sachen machen“, sagte der Schulleiter des Amplonius-Gymnasiums, Marcus Padtberg. Die Kamera schwenkt um. Er schaltet das Mikrofon, mit dem er im gesamten Gebäude zu hören ist, an und singt: „Tri-tra-trullala.“ In einer anderen Sequenz sieht man den verlassenen Schulhof. Wo sonst Kinder umherlaufen, parken vereinzelt Autos. In der Schule ist es ganz leise, lediglich im Sekretariat und in einigen Büros herrscht geschäftliches Treiben. Auch die meisten Lehrer sind zuhause.

In der Videobotschaft, die die Schule auf ihrer Facebookseite postete, zeigen sie, wie sie ihren Alltag nun meistern. „Es war unser Herzenswunsch mit diesem Video zu signalisieren, dass wir alle den Schulalltag und die Schüler vermissen“, erklärte die stellvertretende Schulleiterin Sencan Tasci. „Wir möchten mit dem humorvollen Beitrag auch ein bisschen Mut und positive Energie schicken.“

Seitdem der Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie vorerst bis zum 19. April eingestellt ist, wurden auch an dem Rheinberger Gymnasium andere Formen des Unterrichts notwendig. Marcus Padtberg wurde plötzlich zum Digitalmanager. Er berichtet, dass sich nun die gute digitale Ausstattung der Schule mit Lernplattform und Kommunikationsplattform auszahle. Zwar habe es zu Beginn erhebliche Engpässe auf Seiten des kommunalen Rechenzentrums, dem Versorger der Schule mit der IT-Infrastruktur, gegeben, doch seien die durch das große Engagement der dortigen Mitarbeiter mittlerweile behoben.

Großes Lob an die Stadt

„An dieser Stelle muss man der Stadt Rheinberg, insbesondere dem Fachbereich Schule und Sport, ein Kompliment aussprechen. Viele Kommunen beneiden uns um die tolle Infrastruktur“, betonte der Schulleiter. So gelinge es, Aufgaben und Projekte den Schülern pünktlich zur Verfügung zu stellen. Denn so wie auf dem Foto, sieht es derzeit in vielen Klassen und Kursen aus: Der Unterricht findet online statt. „Daran mussten wir uns erst gewöhnen, aber das klappt echt gut und ist gerade so kurz vor dem Abitur eine sehr hilfreiche Sache“, so der Zwölftklässler Timo Windhuis.

Man kann vielleicht von Glück im Unglück sprechen, denn die vorgegebenen Lerninhalte für das Abitur waren am Rheinberger Gymnasium bereits vor der Corona-Krise abgeschlossen. „Wir wären jetzt in der Wiederholungsphase gewesen. Diese Aufgaben erhalten die Schüler nun digital. Viele Kollegen bieten auch zusätzliche Skype-Videogespräche an“, erklärt Sencan Tasci. Klar, mit dem Präsenzunterricht ist das nicht zu vergleichen.

„Gruß von daheim“ – wer hat die meisten Likes?

Für das Zusammengehörigkeitsgefühl hat sich die Schule aber etwas überlegt und die Aktion „Gruß von daheim“ ins Leben gerufen. In den sozialen Medien der Schule werden Bilder oder Videos, die die Schüler zu Hause aufnehmen hochgeladen. Der Beitrag mit den meisten „Likes“ gewinnt für die Klasse ein Eis. Die Lehrer grüßen dabei auch zurück – da singt dann auch schon einmal der Schulleiter persönlich in die Mikrofonanlage. Die Schule bietet zudem eine Notbetreuung an. Doch Gebrauch gemacht hat davon niemand.

Verständnis hat Padtberg dafür, denn so eine ganz exklusive Lerngruppe sei nicht jedermanns Sache, sagte er schmunzelnd. Dass das Abitur verschoben wurde, habe bei Schülern, Eltern und den Lehrern erst einmal für Sicherheit gesorgt. Keine Abiturklausur zu schreiben, das wolle hier aber niemand. Auch die anderen Maßnahmen finden Anklang. Padtberg sagt: „Es ist doch ganz klar, dass die Gesundheit aller Vorrang hat und damit ist ja auch verständlich, dass Klassenfahrten oder Theaterbesuche erst einmal aussetzen müssen.“

Die Mottowoche der Abiturienten musste ausfallen

Sobald es möglich ist, wolle man alles nachholen. Für die jetzigen Abiturienten ist das natürlich nur ein kleiner Trost. Ihre Mottowoche, die in dieser Woche regulär gewesen wäre, können sie nicht nachholen. Sie hoffen nun, dass die Zeugnisausgabe am 19. und der Abiball am 20. Juni stattfinden können, um sich so richtig von ihrer Schulzeit verabschieden zu können.