Rheinberger können die Zukunft von Borth mitgestalten

CDU-Fraktionsvorsitzender Erich Weisser auf dem Borther Marktplatz an der St.-Evermarus-Kirche. „Ich lebe seit 1973 in Borth, seitdem ist hier nichts mehr gemacht worden“, sagt der Politiker.

Rheinberg - Borth. Dorfentwicklungskonzept soll festlegen, wie der Stadtteil sich verändern soll. Rund 50 Vorschläge von Bürgern sind bereits eingegangen.

Die Stadt Rheinberg erarbeitet zusammen mit dem Planungsbüro Stadtumbau aus Kevelaer ein Dorfentwicklungskonzept für Borth. Der alte Stadtrat hatte dies noch beschlossen. Ganz wichtig: Die Menschen in Borth können die Zukunft ihres Ortes mitgestalten – ihre Meinung ist gefragt, sie sind aufgefordert, Vorschläge einzureichen, sich aktiv zu beteiligen, Hinweise zu geben oder auch in konkreten Plänen zu benennen, was sich ihrer Ansicht nach baulich in Borth verändern sollte. „40 bis 50 Meldungen sind bereits bei uns eingegangen“, sagt Dieter Paus, Technischer Beigeordneter und selbst seit vielen Jahren im nördlichen Rheinberger Stadtteil zu Hause. „Aber es dürfen gerne noch mehr werden.“

Ursprünglich sollte die Beteiligungsfrist am nächsten Montag enden, aber die Stadt hält den Prozess offen. Paus: „Corona hat ja alles durcheinandergebracht. Zum Dorfentwicklungsprozess gehören auch öffentliche Veranstaltungen und Workshops. Die können aber wegen der Pandemie nicht stattfinden.“

Wie und wo soll Borth sich verändern? Dieter Paus macht darauf aufmerksam, dass keinesfalls nur im Klein-Klein gedacht werden soll. Man dürfe sich auch Gedanken über die Umgestaltung ganzer Straßenräume machen. Der Technik-Chef im Stadthaus: „So ein Dorfentwicklungskonzept kann sich über ein ganzes Jahrzehnt erstrecken. Das sehen wir ja in der Innenstadt. Da ist 2016 begonnen worden und wir sind noch lange nicht am Ende. Das dauert noch zwei bis drei Jahre.“

Auch Erich Weisser, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, ist Borther. Seit 1973 lebt er im Ort. Und auch er und seine Parteifreunde haben sich Gedanken gemacht, haben Ideen gesammelt und sich zwischen Sportplatz und B 58 umgeschaut. Dabei vergisst Weisser nicht zu erwähnen: „Das Dorfentwicklungskonzept hat die CDU vor ziemlich genau zwei Jahren beantragt.“

Borther können sich kreativ einbringen

Auch er hofft, dass die Borther ihre Chance nutzen und sich kreativ einbringen. „Wir möchten mit unseren Ideen nur Beispiele geben. Da ist noch lange nichts entschieden“, so der Politiker bei einem Spaziergang durch den Ort.

Erste Station: die Borther Straße in Höhe des ehemaligen Bauernhofs Amtmann. „Unsere Sprungschanze“, so Weisser. „Wir vermuten, dass sich die Straße dort aufgrund von Bergsenkungen gewölbt hat.“ Vor Jahren standen zunächst die Trinkwasserleitungen durch Pressungen massiv unter Druck, dann bildete sich ein Huckel in der Fahrbahn. Neuer Asphalt wurde schon vor einigen Jahren aufgebracht – „aber das Thema ist damit nicht erledigt“, so der CDU-Fraktionschef.

Wichtig ist der CDU das alte Borther Rathaus an der Borther Straße. Der Blick auf das schmucke städtische Gebäude mit einer großzügigen Grünfläche davor sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Aber dahinter will die Partei was ändern. Der Anbau, ehemals unter anderem Feuerwehrgerätehaus, sollte man abreißen. Weisser: „Es ist marode und nicht besonders ansehnlich. Dort und auf dem dazugehörigen großen Parkplatz daneben könnte man etwas für junge Familien tun und Doppelhaushälften bauen.“ Die Fläche misst gut und gerne 1500 bis 2000 Quadratmeter. Der angrenzende Spielplatz wäre davon unberührt, er ist erst vor wenigen Jahren angelegt worden.

Ganz dringend habe der Marktplatz an der Kirche eine Frischzellenkur nötig, da gibt es für die CDU keine zwei Meinungen. Weisser: „Ich lebe seit 1973 in Borth. In den 47 Jahren ist auf dem Platz ein Baum weggekommen. Sonst hat sich hier nichts verändert. Schön geht anders.“

Platz für ein größeres Baugebiet wäre – darüber ist in den politischen Gremien auch schon ordentlich diskutiert worden – am Finkensteg, neben dem Gebäude der Maria-Montessori-Schule. Die Eigentümer des alten Bauernhofes möchten diesen abreißen und die Fläche mitsamt der dahinter liegenden Weiden vermarkten lassen. Erich Weisser: „Wer da baut, wohnt mitten in der Natur.“

Auch über das Umfeld von Edeka Luft müsse man sich Gedanken machen. Der Markt ist zu klein, müsste erweitert werden. Am jetzigen Standort ist das nicht möglich, weil die umliegenden Grundstückseigentümer nicht mitspielen. Deshalb hat die Stadt die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Edeka an der Ulmenallee Richtung Sportplatz neu bauen kann. Die CDU möchte jetzt schon darüber nachdenken, wie das heutige Edeka-Umfeld später einmal aussehen und genutzt werden könnte.

Das betrifft auch den Friedhof. Denn hinter dem Edeka-Markt liegt der Friedhofs-Parkplatz, und der hat gerade einmal 13 Stellplätze. Erich Weisser könnte sich vorstellen, den angrenzenden Spielplatz Am Kolkerhof aufzugeben, um mehr Parkraum zu schaffen. „Wenn in Borth Beerdigungen sind, kommen oft 100 oder 120 Menschen, viele davon mit dem Auto. Es kann nicht sein, dass die dann ihre Wagen auf dem Edeka-Parkplatz abstellen müssen.“

Große Sorgen bereitet der CDU der Spielplatz am Weidenweg. Eine große und gut geeignete Fläche, die man mit zusätzlichen und besseren Spielgeräten ausstatten könnte. Dauerthema dort ist aber seit Jahren die Krähen-Population. Die schwarzen Vögel sorgen für Lärm und Dreck. Die schwarze Partei hofft, dass es irgendwann auch dafür eine Lösung gibt.

Wenn es nach Erich Weisser geht, könnte die Arbeit an der Umsetzung eines Dorfentwicklungskonzepts besser heute als morgen beginnen. Borth sei im Vergleich zu anderen Stadtteilen viel zu lange stiefmütterlich behandelt worden, unterstellt er. Froh ist Weisser, dass 50.000 Euro Planungskosten bereits in den Haushalt eingestellt worden sind. Der Politiker: „Das ist schon mal ein guter Anfang.“

Vorschläge direkt in die Ideen-Karte

Beteiligung: Wer mitmachen möchte, klicke bitte unter https://www.buergerbeteiligung.de/borth in die Ideen-Karte und markiere die Stellen für Vorschläge. „Geben Sie uns Hinweise, Anregungen oder Wünsche. Ihre Vorschläge werden in die Überlegungen aufgenommen, diskutiert und, wenn eine Umsetzung machbar ist, in das Konzept übernommen“, so die Stadt.

Fragen: oder Rückmeldungen Sie können auch direkt an die Stadtverwaltung gerichtet werden unter: Stadt Rheinberg, Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt, Kirchplatz 10, 47495 Rheinberg, oder per E-Mail an Carsten Ibsch: carsten.ibsch@rheinberg.de.

Ergebnisse sollen 2021 noch einmal der Öffentlichkeit vorgestellt werden.