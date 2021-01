Richtung Holland ist die A 57 noch dicht

Sonsbeck/Alpen. Die Sanierung der Anschlussstellen in Sonsbeck ist abgeschlossen. Doch bis alles wieder frei ist, dauert es noch knapp drei Wochen.

Autofahrer, die die Strecke regelmäßig nutzen, können ein Klagelied davon singen. Seit drei Jahren laufen die Arbeiten zur Sanierung des 11,5 Kilometer langen Autobahnabschnitts der A 57 zwischen Alpen und Sonsbeck. Das Ende ist in Sicht. Aber noch nicht ganz.

Die Ungeduld vor allem von Pendlern, die teils weite Umwege fahren müssen, wächst mit jedem Tag. Sie schauen ganz genau hin. Und staunen. Denn sie sehen nicht viel. Die Ertüchtigung der Auffahrt Sonsbeck ist zwar schon seit dem Jahreswechsel abschlossen. Aber Richtung Niederlande kann der Autofahrer immer noch nicht auffahren und wird am Evon Barken gestoppt.

Das wird vermutlich noch rund drei Wochen lang andauern, bis die rot-weiße Mauer abgebaut wird, sagte am Mittwoch auf Anfrage der Redaktion Sprecher Norbert Cleve vom bundeseigenen Betrieb Die Autobahn GmbH. Der hat nun mit Beginn des Jahres die Zuständigkeit für Bundesfernstraßen vom Landesbetrieb Straßen NRW übernommen. Grund für die anhaltende Sperrung der Zufahrt in Richtung Norden seien die noch nicht vollständig abgeschlossenen Arbeiten zur Ertüchtigung des Mittelstreifens auf Höhe der Anschlussstelle.

Der Mittelstreifen musste während der Sanierung der Anschlussstellen aufgemacht werden, um in den Bauphasen den Verkehr darüber mit sicherem Abstand an der Baustelle vorbeiführen zu können. „Dadurch ist auch der Streifen arg in Mitleidenschaft gezogen worden und muss nun ebenfalls nachhaltig ausgebessert und auf den Standard der Fahrbahn gebracht werden“, erläuterte Norbert Cleve. Das schlechte Wetter, die Feiertage über den Jahreswechsel und nicht zuletzt die Pandemie hätten dazu geführt, dass alles etwas länger dauere als geplant.

Vorarbeiten haben schon 2017 begonnen

Auch die Mittelleitplanke wird erneuert. Die ist technisch anspruchsvoller als die alte Anlage und gilt als „durchbruchssicher“. Die gleichen Arbeiten stehen dann auch noch in Höhe der schon länger runderneuerten Anschlussstelle Alpen an. Da geht es direkt im Anschluss weiter. Allerdings müsse hier nichts abgesperrt werden. Wenn hier dann nach geplanten weiteren drei Wochen die provisorische Betonmauer zwischen beiden Fahrtrichtungen abgebaut ist, geht das großangelegte Projekt, den Autobahn-Abschnitt nach rund 40 Jahren belastbar zu machen für die Zukunft, über die Ziellinie.

Die Vorarbeiten wie die Ertüchtigung der Seitenstreifen haben noch in 2017 begonnen. Im Jahr drauf ging es mit der eigentlichen Fahrbahnsanierung los – von Grund auf. Dabei wurden auch die Entwässerung, Leitplanken und Wildschutzzäune erneuert, schadhafte Brücken saniert, 500 Meter Lärmschutz hergestellt, Versorgungsleitungen verlegt und schließlich die Anschlussstellen modernisiert. Die Abfahrt in Alpen auf die B 58 hat sogar eine weitere Linksabbiegespur erhalten, damit der Verkehr vor allem in den Stoßzeiten besser abfließen kann und sich nicht mehr zwischenzeitlich bis auf die Autobahn zurückstaut.

Das Ganz habe am Ende wohl ein knappes halbes Jahr länger gedauert als anfänglich mal geplant, so Norbert Cleve. Aber bei der Größenordnung der Maßnahme sei das sicher vertretbar. Und die Umleitungsstrecken zwischen Alpen und Sonsbeck seien nicht ganz so zeitraubend wie andernorts an Baustellen auf den Autobahnen.

Trotzdem hat der Sprecher der Autobahn GmbH Verständnis für Ärger und Ungeduld von ausgebremsten Pendlern. „Über Umwege freut sich wohl niemand“, sagt er. Ein Trost: Die Zeiten für länger anhaltende Beschwernisse auf diesem Abschnitt der B 57 gehören absehbar der Vergangenheit an.

40 Millionen Euro in drei Jahren verbaut

Investition: Die Sanierung des rund 11,5 Kilometer langen Abschnitts der A 57 zwischen Alpen und Sonsbeck hat rund 40 Millionen Euro gekostet.

Bauzeit: Nach dem Start der Maßnahme im Jahr 2018 sind rund drei Jahre ins Land gezogen. Immer wieder kam es an unterschiedlichen Stellen zu unterschiedlich ausgeprägten Beeinträchtigungen für Autofahrer.

Verzug: Große Pannen gab es nicht, aber es hat ein halbes Jahr länger gedauert als geplant.