Solidarisch die Krise meistern

Alpen/Niederrhein. Matthias Evers hat das Aktionsbündnis Niederrhein gegründet. Spenden sollen existenzgefährdeten Geschäftsleuten helfen.

Bisher ist Matthias Evers eigentlich ganz gut durch die Corona-Krise und den ersten und zweiten Lockdown gekommen: Als Geschäftsführer der GSG GmbH mit Sitz in Alpen, ist Evers in der Baubranche tätig, führt Bausanierungen aus. Die Auftragsbücher sind trotz der Pandemie recht gut gefüllt. Als selbstverständlich sieht der Alpener das jedoch nicht an. „Uns trifft die Krise nicht so hart, ich bin aber viel unterwegs und kenne Einzelhändler, die von dem Lockdown direkt betroffen sind“, erklärt Evers. Und denen will er helfen. „In dieser außergewöhnlichen Zeit, in der viele um ihre Existenz, zum Beispiel im Einzelhandel, in der Gastronomie oder der Kultur bangen müssen, ist man doch aus moralischen und ethischen Gründen zur Hilfe und Unterstützung nahezu verpflichtet.“ Evers stellte sich die Frage, welchen Beitrag und welche Unterstützung Privatpersonen oder Unternehmer leisten können, um kleine und mittelständische Firmen in der Region Alpen, Rheinberg, Xanten und Sonsbeck, die durch Corona unverschuldet in eine Schieflage gekommen sind, pragmatisch zu helfen.

Die Idee, die dabei im Kopf von Evers geboren wurde, ist ein Bündnis von Unternehmern, Privatpersonen oder sonstigen Institutionen zu gründen, das unbürokratisch diesen Menschen hilft und sie unterstützt. Aus der Idee wurde nun ein handfestes Projekt: Der Alpener rief das Aktionsbündnis Niederrhein ins Leben. Dabei sollen Spenden gesammelt werden, die an Unternehmen ausgezahlt werden, deren Existenz bedroht ist. „Es gibt genügend Fachbereiche, wie im Handwerk oder der Baubranche, die besser durch diese Zeit gekommen sind, teilweise sogar davon profitiert haben“, so Evers. Der erste Schritt sei es nun Bündnispartner aus der hiesigen Region zu finden, um gemeinsam einen Hilfsplan zu entwickeln. Erste Gespräche haben bereits zu unterstützenden Partnern und ersten Spendenzusagen geführt.

Matthias Evers wird kurzfristig gezielt weitere Unternehmen ansprechen, die Bündnispartner werden möchten. Ein Spendenkonto wurde ebenfalls schon eingerichtet. Unternehmen oder Einzelhändler, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, können sich beim Aktionsbündnis bewerben und ihre Notlage schildern. Fehlt beispielsweise Geld, um Ware anzuzahlen oder die offene Miete zu begleichen, könnte das Aktionsbündnis mit Spendengeldern einspringen. Sollte Unterstützung benötigt werden, um Produkte online besser zu bewerben, kann das Aktionsbündnis auch dabei helfen. „Es ist an der Zeit für unsere Region Flagge zu zeigen. Wenn es viele starke Bündnispartner gibt, können wir gemeinsam in dieser schweren Zeit zukunftsorientiert handeln, um wirtschaftlich stark zu bleiben beziehungsweise zu werden. Mit diesem Aktionsbündnis Niederrhein können wir gemeinsam wachsen und positiv in die Zukunft schauen. In außergewöhnlichen Zeiten wie jetzt, bedarf es außergewöhnliche Menschen und Taten“, betont Evers. Das Aktionsbündnis soll aber nicht nur jetzt während der Corona-Zeit aktiv sein: Der Alpener möchte einen Verein gründen, der auch nach der Krise bestehen bleibt.

Wer das Aktionsbündnis Niederrhein unterstützen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 02802/948 25 00 direkt an Matthias Evers wenden.