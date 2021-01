Sternsinger auf dem Ossenberger Wochenmarkt

Rheinberg - Ossenberg. Trotz Corona soll in Rheinberg-Ossenberg niemand ohne den Segen der Sternsinger bleiben müssen.

Da in diesem Jahr besondere Corona-Schutzregeln gelten, können die Sternsinger nicht wie gewohnt von Haus zu Haus gehen, um den Neujahrssegen auszuteilen und Spenden für andere Kinder einzusammeln. Das Risiko wäre für alle Beteiligten einfach zu groß, lassen die Organisatoren wissen, außerdem seien die geltenden Hygieneauflagen kaum einzuhalten.

Trotzdem soll in der Pfarrei St. Peter Rheinberg und den angeschlossenen Kirchen niemand ohne den bewährten Segen der Sternsinger bleiben müssen. Deshalb werden am kommenden Samstag von 8 bis 13 Uhr Segensaufkleber und Segenswünsche in Ossenberg auf dem Wochenmarkt am Stand von Honig Heuvel ausgegeben. Gerne darf dann auch für hilfebedürftige Kinder in der Ukraine gespendet werden, die dieses Jahr das Partnerland der Aktion ist. Auch in den Kirchen liegen Segenszettel aus.

Das diesjährige Motto der Sternsingeraktion lautet: "Heller denn je" und passt sicherlich perfekt in diese oft als dunkel empfundene Zeit.