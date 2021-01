Sternsinger in Xanten Sternsinger sammeln in Wardt für Kinder in der Ukraine

Xanten - Wardt Die Sternsinger sammeln für den guten Zweck. Wegen Corona ziehen sie nicht von Tür zu Tür, sondern finden sich an zwei Stellen ein.

Unter dem Leitgedanken „Sternsingen – aber sicher!“ möchte der Verein Wardt zusammen e.V. gemeinsam mit den Mädchen und Jungen der Gemeinde auch diesmal den Segen zu den Menschen bringen und Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt sammeln! Das Motto der diesjährigen Aktion, die am Samstag, 2. Januar 2021, stattfindet, lautet: „Kindern Halt geben – In der Ukraine und weltweit“.

Gemeinsam mit den anderen umliegenden Gemeinden hat sich der Verein gewissenhaft auf diese besondere Aktion vorbereitet. Ein Hygienekonzept liegt vor, die Abläufe von Vorbereitung und Aktion sind an die geltenden Corona Regelungen angepasst. Auf manch liebgewonnene Tradition, wie zum Bespiel auf das Singen an den Türen, muss in diesem Jahr natürlich schweren Herzens verzichtet werden.

Zwei Sternsinger-Anlaufstellen

Allerdings hat der Verein Wardt zusammen e. V: zwei „Sternsinger-Anlaufstellen“ für die Gemeinde eingerichtet, und zwar am Pavillon an der Kirche und auf dem Dorfplatz im Feriendorf. Dort können alle Bürger ihre Spenden in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr an die Sternsinger übergeben.

Des Weiteren werden Spendentüten am Brötchenwagen ausliegen, über die auch unabhängig von diesem Termin für die Sternsingeraktion gespendet werden kann. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, direkt auf ein extra hierfür eingerichtetes Spendenkonto zu überweisen: https://spenden.sternsinger.de/4oYym1Zt.