Streit um die Außengastronomie in Rheinberg

Rheinberg. Es brodelt schon seit längerem, und jetzt war das Fass kurz vor dem Überlaufen. Die Rheinberger Werbegemeinschaft und einige Innenstadt-Gastronomen liegen im Clinch und beharken sich. Jetzt hat sich die Politik eingeschaltet und treibt die Stadtverwaltung – Bürgermeister Frank Tatzel ist konkret angesprochen – zum Handeln an.

Es geht im Wesentlichen um die Frage, ob Gastronomiebetriebe Standgeld bezahlen müssen, wenn sie beim Stadt- oder Kastanienfest der Rheinberger Werbegemeinschaft ihre Außengastronomie nutzen. Weil sich in der Sache noch nichts bewegt hat, schrieben die Betreiber der Bodega im Scheffel, des Hotels am Fischmarkt, von Deins Deli & More, Zur Alten Apotheke, Punto, Wein & Cocktail sowie Argo-Grill einen Brief an die Fraktionen. Die Gastronomiebetreiber bitten darin um Unterstützung seitens der Politik.

Die Kuh vom Eis holen

Ein Antrag der SPD-Fraktion dazu lag jetzt im Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur vor, der am Mittwoch im Stadthaus tagte. Die Verwaltung soll ganz zügig einen Arbeitskreis mit Werbegemeinschaft und Gastronomie bilden, um die Kuh vom Eis zu bekommen. „Ein Arbeitskreis wäre der erste Schritt zu einer Lösung“, sagte SPD-Sprecher Philipp Richter zur Begründung des Antrags. „Wir möchten auch den Gastronomen den Rücken stärken.“

Jedes Stadtfest sollte so organisiert sein, dass alle Teilnehmer einen optimalen Platz bei einem Stadtfest finden. Das sollte auch für die Außengastronomie gelten, finden die Genossen. Sie möchten geklärt haben, welcher Stand vor welchem Lokal wo und wie aufgebaut wird. Alles sollte bei Festen so organisiert werden, dass keine Außenterrassen zugestellt werden. Zudem müsse geregelt sein, wer welche Kosten zu tragen habe.

Auch die FDP schaltet sich in die Debatte ein und bietet sich als Vermittler an. Die Liberalen verstehen sich als „Partei des Mittelstands“ und laden die Beteiligten zu einem Gespräch am Mittwoch, 18. Dezember, 15 Uhr, ins Stadthaus, Raum 136, ein. Als Moderator will sich Ortsverbandsvorsitzender Rainer Mull zur Verfügung stellen.

Das Ziel sei, eine gemeinschaftlich getragene Strategie und eine von allen akzeptierte Lösung zu erarbeiten.

Ein Termin, der sich erübrigen könnte. Denn Bürgermeister Frank Tatzel gab sich im Ausschuss größte Mühe, den Streit ganz schnell beizulegen. Er habe am Mittwoch mit Gastwirten und auch mit Ulrike Brechwald als Vorsitzende der Rheinberger Werbegemeinschaft gesprochen, versicherte er. Am Montag, 16. Dezember, sollen alle Konfliktparteien an einen Tisch kommen. „Sollte sich in diesem Gespräch wider Erwarten keine Einigung ergeben“, so Tatzel, „würde sich die Stadt einschalten.“ Im nächsten Ausschuss im Januar werde er über den Ausgang der Geschichte berichten.

Jürgen Bartsch (Grüne) möchte indes geklärt haben, wo die Konflikte zwischen Gastronomie und Einzelhändlern ihren Ursprung haben: „Der Unmut besteht ja schon seit zwei Jahren.“