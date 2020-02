Thüringen-Wahl: Das sagen Politiker aus dem Kreis Wesel

Der Ausgang der Ministerwahl in Thüringen hat auch im Kreis Wesel für große Überraschung gesorgt. „Damit hat niemand gerechnet“, sagt Thomas Hommen, Fraktions- und Parteichef der FDP in Alpen. FDP-Kandidat Thomas Kemmerich hatte sich am Mittwoch mit Stimmen der AfD und CDU zum neuen Ministerpräsidenten Thüringens wählen lassen. Am Donnerstag gab Kemmerich sein Amt nach öffentlicher und parteiinterner Kritik wieder ab.

FDP-Politiker Hommen: AfD hat alle überrascht

„Es ist definitiv so, dass es im Vorfeld der Wahl keine Absprachen gab“, so Hommen. Er kenne Kemmerich als „aufrechten Demokraten“, der weder mit linken noch rechten Politikern paktiere. Dass die AfD einen eigenen Kandidaten aufstellt, nur um dann geschlossen einen Politiker der FDP zu wählen, habe keiner der Verantwortlichen auf der Agenda gehabt. „Ich habe schon die ein oder andere Wahl mitgemacht. Aber das war schon sehr weit weg von der Realität.“

Auch Pankraz Gasseling, Fraktionsvorsitzender der CDU in Xanten, kann sich nicht vorstellen, dass es im Vorfeld der Wahl eine Absprache seiner Partei mit der AfD gegeben hat. „Ich bin natürlich sehr weit weg. Aber das glaube ich nicht.“ Trotzdem begrüße er Kemmerichs Rücktritt. „Das hätte auch schon direkt nach der Wahl sein dürfen“, so Gasseling. „Ich kann nur hoffen, dass das eine Lehre für alle Zeiten ist und sich nicht wiederholt.“

CDU Rheinberg kritisiert Kemmerich

Schärfere Töne kamen von der CDU in Rheinberg. Verbandsvorsitzende Sarah Stantscheff und der Fraktionsvorsitzende Erich Weisser hätten „mit Entsetzen“ auf den Wahlausgang reagiert, hieß es in einem Schreiben an die Redaktion. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Landtag sei klar gewesen, dass ein Politiker der FDP oder CDU nur mit Stimmen der AfD hätte gewählt werden können. Deshalb hätten die Christdemokraten bewusst keinen eigenen Kandidaten aufgestellt.

„Herr Kemmerich hätte zumindest noch ein Zeichen setzen können, indem er die Wahl gar nicht erst annimmt.“ So habe er seine Partei in eine Situation manövriert, zu der es „nie hätte kommen dürfen“. Die CDU Rheinberg befürworte deshalb seinen Rücktritt.

SPD: Wähler könnten sich betrogen fühlen

Auch von den Grünen hagelte es Kritik. „Ich finde es empörend. Die FDP hat ihre Unschuld verloren“, sagte Ursula Hausmann-Radau, stellvertretende Fraktionssprecherin in Rheinberg. Dass es im Vorfeld keinerlei Absprachen zwischen den Parteien gab, hält sie für unwahrscheinlich. „Wie soll das auch anders gehen. Ich kann mir das nicht anders erklären.“

Peter Tullius, Vorsitzender der Rheinberger SPD, stimmt seiner Kollegin zu: „Es muss eine Absprache gegeben haben.“ Er könne sich vorstellen, dass sich der ein oder andere Wähler betrogen fühlt. Welche Konsequenzen das Verhalten von FDP und CDU auf den Ausgang möglicher Neuwahlen hat, sei schwer vorherzusagen. Eines sei aber klar: „Aus meiner Sicht dürfte Kemmerich nicht mehr antreten.“