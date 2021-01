Tiefe Trauer um Jörg Banemann

Alpen. Die SPD blickt voller Anerkennung auf das Leben von Jörg Banemann zurück. "Er hat stets eine soziale Politik gelebt."

Die Politik in der Gemeinde ist weiter tief erschüttert. Wie berichtet, ist der Sozialdemokrat Jörg Banemann im Alter von 62 Jahren gestorben. Insbesondere die SPD ist in großer Trauer und blickt auf seinen Werdegang zurück. Banemann zog vor 31 Jahren aus der „Roten Stadt Duisburg“ ohne Parteibuch nach Alpen. Auch hatte er keinerlei politische Ambitionen, was sich jedoch schnell änderte, da er in eine politisch aktive Nachbarschaft zog (Klaus Franke, Herbert Rokyta und Theo Hunnenbart). Obwohl die Tante und der Onkel von Banemann für die FDP dem Rat der Gemeinde Alpen angehörten und er entsprechend auch von der FDP angesprochen wurde, entschied er sich für den Eintritt in die SPD.

An dieser Entscheidung war wohl auch die Mitgliedschaft im Schützenverein nicht unbeteiligt. Maßgeblich ist hier wohl der „Kuhnen-Clan“ zu nennen. Bereits kurz nach dem Eintritt in Partei und Ortsverband gehörte Jörg Banemann als Beisitzer dem Vorstand an. Vom Ortsverband wurde Jörg als sachkundiger Bürger in den Jungend-, Schule-, Sport- und Kultur-Ausschuss berufen. Anlässlich des 50. Geburtstags von Charly (Karl-Heinz) Bettray 2005 reifte der Plan, den Ortsverband als 1. Vorsitzender zu führen. Dieser Plan wurde auf der Mitgliederversammlung dann auch so von den MitgliederInnen getragen.

Kandidatur fürs Bürgermeisteramt

Gleichzeitig wurde Jörg Banemann durch die Mitgliederversammlung als Kandidat für den Kreistag gewählt, dem er bis 2014 auch angehörte. Seit 2014 war Jörg als sachkundiger Bürger im Jugendhilfe-Ausschuss des Kreistags bis heute vertreten. Gleichzeitig war Banemann bis heute unser Fraktionsvorsitzender im Rat der Gemeinde. 2014 kandidierte er als Bürgermeister-Kandidat der SPD-Alpen. Unter seiner Ägide gelang es anlässlich der Kommunalwahlen 2020 Timo Aldenhoff als unabhängigen Bürgermeisterkandidaten für die SPD zu gewinnen. Anlässlich der Mitgliederversammlung 2019 übergab Jörg Banemann den Staffelstab als Ortsverbands-Vorsitzender an Wolfgang Zimmermann. 2019 hat Banemann für sich (natürlich in sehr enger Abstimmung mit Ehefrau Annegret) beschlossen beruflich etwas kürzer zu treten.

So blieb ab dann mehr Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben, die „Wappen von Alpen“, leckeres Essen, guter Wein und vor allen Dingen Politik mit Herz und Verstand für Alpen. „Wir alle haben Jörg Banemann als verlässlichen, in der Sache streitenden, aber auch worttreuen Politiker kennen und schätzen gelernt, der die Belange einer sozialen Politik stets in den Mittelpunkt seines Handelns und Tun stellte. Er hat stets eine soziale Politik gelebt. Der Ortsverband verliert mit Jörg Banemann einen engagierten, einenden und stets verlässlichen Menschen und treuen Genossen. Die SPD ist Jörg Banemann für die geleistete Arbeit und sein Wirken im höchsten Maße zu Dank verpflichtet. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, schreiben die Sozialdemokraten.