Verkehrsunfall in Sonsbeck: 17-Jähriger schwer verletzt

Sonsbeck. Eine 22-jährige Frau aus Sonsbeck befuhr am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr die Alpener Straße aus Richtung Gelderner Straße kommend in Fahrtrichtung Zur Licht. In Höhe eines Discounters bog sie auf den Parkplatz ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kleinkraftrad eines 17-Jährigen. Der junge Mann stürzte und zog sich schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Geldern, wo er stationär blieb.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rheinberg / Xanten und Umland