Weil es in der Schlosskapelle im Winter zu kalt, nutzt die Evangelischen Kirchengemeinde die katholische Kirche in Rheinberg-Ossenberg.

Wohlfühlkirche gibt’s an Wintertagen in Rheinberg

Ossenberg. Wann und wo sie sich zum ersten Mal über dieses Thema unterhalten haben – daran können sich Ulrike Thölke, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg-Borth, und ihr katholischer Kollege Martin Ahls, Leitender Pfarrer von St. Peter, nicht mehr genau erinnern. Sicher ist, dass sie sich schnell einig darüber waren, dass die Protestanten in den Wintermonaten ihre Gottesdienste in der katholischen Kirche St. Mariä Himmelfahrt abhalten können. Die Premiere war am 2. November mit knapp 50 Gläubigen, den nächsten Gottesdienst hält Ulrike Thölke am Sonntag, 22. Dezember, um 9.30 Uhr, im Gotteshaus an der Kirchstraße. Ein Stück gelebte Ökumene in Ossenberg.

In der Evangelischen Kirchengemeinde gilt schon lange die Regel: Die Gottesdienste finden wöchentlich abwechselnd in der Wallacher Kirche und in Ossenberg statt. „Im Sommer nutzen wir gern die Schlosskapelle“, erzählt Ulrike Thölke. „Und nach dem Reformationstag ab November bisher das Gemeindehaus an der Kapellenfeldstraße, das wir ja seit vielen Jahren an den SV Concordia Ossenberg verpachtet haben, der dort sein Sportcenter betreibt.“ Der Wechsel aus dem kleinen Sakralbau im Windschatten des Ossenberger Schlosses in den Zweckbau mit dem tristen Charme der 70er Jahre sei allerdings jedes Mal hart gewesen. Zumal dort für den Gottesdienst alles auf- und abgebaut werden musste. „Aber die Schlosskapelle können wir im Winter einfach nicht nutzen. Da funktioniert die Heizung nicht, und es ist viel zu kalt“, so die Pfarrerin.

Aufgeschlossen

Die Gottesdienste in Ossenberg ganz aufzugeben, sei nie eine Option gewesen – selbst wenn ein Fahrdienst eingerichtet worden wäre. So kam das Angebot von Martin Ahls wie gerufen. Ganz neu war der Kirchraum von St. Mariä Himmelfahrt für die Protestanten nicht. Sie hatten dort in diesem Jahr schon Konfirmation gefeiert. Eine Frage des Platzes: Während die Kapelle maximal 180 Besucher fasst, nimmt die katholische Kirche rund 300 Menschen auf.

Für Ahls ist das Entgegenkommen eine Selbstverständlichkeit. Mit den Gremien von St. Peter sei alles abgestimmt worden. Auch die Organisation mit den Protestanten bereite keine Probleme. Die Katholiken singen und beten samstags in Ossenberg, die Protestanten sonntags. Martin Ahls: „Ich erlebe Ossenberg als sehr aufgeschlossen. Das hat vielleicht mit der langen Geschichte der Schlosskapelle zu tun.“ Sie ist ein sogenanntes Simultaneum und immer schon von Angehörigen beider Konfessionen genutzt worden.

Konturen angenommen

Ulrike Thölke hat eine weltliche Erklärung, warum „ihre“ Gemeindeglieder keine Berührungsängste mit der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche haben: „Sie ist nach den Krieg von vielen Handwerkern aus dem Ort gebaut worden und war so immer eine Kirche für alle Ossenberger.“ Nach der Währungsreform 1948 nahmen die Pläne für eine Ossenberger Kirche Konturen an.

Die Gemeinde, allen voran der damalige Pfarrer Hermann Blanke, griff den Gedanken auf. Pläne wurden gemacht und wieder verworfen, bis 1950/1951 ein von Architekt Dr. Ing. Toni Hermanns aus Goch erstellter Plan die Zustimmung sowohl der kirchlichen wie staatlichen Behörden als auch der Gemeindemitglieder, denen ein Modell als Entscheidungshilfe zur Verfügung gestellt wurde, fand.

Am 25. März 1951 fand der erste Spatenstich für den Bau der Kirche statt. Sie sollte möglichst in Eigenleistung gebaut werden. Nur den Bau des Turmes hatte man wegen der Gewährleistung und der Haftung an eine Firma vergeben.

Die Weihe der Kirche und die Festlegung des Namens „Mariä Himmelfahrt“ war sichtbarer Ausdruck der über viele Jahrzehnte in Ossenberg gepflegten Marienverehrung durch die der Schönstattfamilie verbundenen Geistlichen und der ganzen Gemeinde. Mit dem Bild der Himmelfahrt Mariens sollte aber auch die Verbundenheit mit der bisher von der Gemeinde genutzten Schlosskapelle dokumentiert werden, weil es dort hoch über dem Altar zu sehen war. Zuvor hatte das Bild im Schloss gehangen und dort die Bombardierung 1942 überstanden. Seit 1953 finden in der Ossenberger Kirche Gottesdienste statt. Jetzt regelmäßig auch evangelische.