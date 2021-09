Xanten: Feuerwehr rettet hilfloses Reh aus Klärbecken

Tier in Wasser" hieß es in der Alarmierung für die Löschgruppe Lüttingen, den Löschzug Xanten-Mitte, sowie das Mehrzweckboot der Löschgruppe Wardt am Montagmorgen.

Xanten. In Xanten-Lüttingen ist am Montagmorgen ein Reh in das Becken einer Kläranlage geraten. Ein Feuerwehrmann stieg zur Rettung hinab.

Die Feuerwehr in Xanten hat ein hilfloses Reh aus dem Becken einer Kläranlage gerettet. Das Tier saß in einem mit Wasser gefüllten Schacht fest, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Zum Einsatz rückten die Löschgruppe Lüttingen, der Löschzug Xanten-Mitte, sowie das Mehrzweckboot der Löschgruppe Wardt aus.

Ein Feuerwehrmann in einem sogenannten Überlebensanzug stieg über eine Leiter hinab und barg das Reh, das unverletzt in die Freiheit entlassen wurde. (dpa)

In einem sogenannten Überlebensanzug konnte der Feuerwehrmann das Tier bergen. Foto: Feuerwehr Xanten

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rheinberg Xanten und Umland