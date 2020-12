Xanten senkt Müllgebühren - aber geringer als die Nachbarn

Xanten. Die Xanterner müssen etwa zehn Prozent weniger zahlen. Anderswo sind aber 26 bis 40 Prozent Rückgang für die Einwohner drin.

Im neuen Jahr wird die Müllentsorgung in Xanten billiger. Die Gebühren sinken um etwa zehn Prozent, wie die Stadtverwaltung mitteilte. In anderen Kommunen fallen die Abgaben allerdings noch stärker, in Alpen zum Beispiel um etwa 40 Prozent und in Sonsbeck um 26 bis 33 Prozent.

Das sorgt bei Xantener Bürgern für Verwunderung, wie eine Diskussion auf Facebook zeigt - zumal der Grund für die sinkenden Gebühren bei den genannten Kommunen derselbe ist: Die Verbrennungsanlage am Asdonkshof in Kamp-Lintfort ist Ende des Jahres 2020 abgeschrieben, also abbezahlt. Deshalb stellt der Kreis Wesel den Kommunen niedrigere Abfallgebühren für die Verwertung und Entsorgung des Haus- und Sperrmülls in Rechnung – diese Gebühren sinken um rund 65 Prozent, wie der Kreis Wesel im Mai mitgeteilt hatte.

Gebührensenkung schon vorweggenommen

Aber warum wird die Müllentsorgung in Xanten dann nicht noch billiger? Weil ein Teil der Gebührensenkung in der Stadt schon vorweggenommen wurde. Denn eigentlich hätten die Müllgebühren für das Jahr 2020 um etwa 13 Prozent für die Bürger steigen müssen, damit die Abfallentsorgung kostendeckend arbeitet. Verwaltung und Politik verzichteten aber auf diese Anhebung, weil sie wussten, dass die Verbrennungsanlage am Asdonkshof bald abgeschrieben sein wird und die Kommunen dann auch weniger an den Kreis zahlen müssen. Deshalb blieben die Abfallgebühren 2020 in Xanten auf dem Niveau von 2019 und 2018.

Damit war allerdings klar, dass die Einnahmen aus den Gebühren der Bürger in diesem Jahr nicht ausreichen werden, um die Ausgaben für die Müllentsorgung zu decken – dieses Minus muss nun abbezahlt werden. Deshalb sinken die Abfallgebühren in der Stadt mit dem Jahreswechsel nicht genauso stark wie anderswo. Allerdings haben die Bürger in Xanten teilweise auch schon in den vergangenen zwölf Monaten von der Gebührensenkung durch den Kreis Wesel profitiert.

Für die Restmülltonne berechnet die Stadt Xanten deshalb vom 1. Januar an folgende Gebühren pro Jahr: 105,60 Euro statt 118,80 Euro für den 40-Liter-Behälter, 169,20 Euro statt 189,60 Euro für 80 Liter, 254,40 Euro statt 285,60 Euro für 120 Liter und 508,80 Euro statt 571,20 Euro für 240 Liter. Für die Biomülltonne (240 Liter) werden wie bisher 40 Euro pro Jahr fällig.