Xantener Carneval Verein feiert 50 Jahre Saalkarneval

Es war in den 1960er Jahren, als sich Gleichgesinnte, an Karneval interessierte Mitglieder aus Xantener Vereinen, immer am Karnevalsdienstag im Hotel Hövelmann trafen, um einen gemeinsamen Büttenabend mit einigen Auftritten zu verbringen. Schon bald hatte Carl Franken damals die Idee, eine Liste herumgehen zu lassen, in der sich Beitrittswillige eintragen konnten, die Lust hatten darüber hinaus einen eigenen Karnevalsverein zu gründen.

24 Gründungsmitglieder

Zwei, drei Jahre später, am 27. Februar 1969, war es schließlich soweit: Mit 24 Mitgliedern wurde der Xantener Carneval-Verein, kurz XCV, gegründet. Bei 24 Mitgliedern blieb es natürlich nicht. Heute zählt der XCV 160 aktive Karnevalisten. „Nachwuchssorgen haben wir keine. Die Mitgliederzahlen sind stetig steigend und bei den Garden gibt es sogar Wartelisten“, sagt Ralf Hußmann, 1. Vorsitzender des XCV, nicht ohne Stolz.

Ein Großteil der Mitglieder steckt derzeit in den letzten Vorbereitungen für die drei großen Veranstaltungen in der Jubiläumssession. Zwar wurde der Verein bereits 1969 gegründet, der erste Saalkarneval, der auch heute immer noch das Aushängeschild des XCV ist, fand erst ein Jahr später, im Jahr 1970 statt. Und so wird 2020 das 50-jährige Bestehen gefeiert. Das passende Motto: „Vor 50 Jahren war man schlau und gründete den XCV“.

Damen eröffnen den Sitzungskarneval

Los geht der Saalkarneval am Samstag, 1. Februar, um 16.11 Uhr (Einlass ab 15 Uhr), im Schützenhaus Xanten mit der Damensitzung. Auf dem Programm stehen die Auftritte der Büttenrednerin „‘Ne Kistendüvel“, des unterhaltsamen Dreigestirns und der Beach-Boys. Gleich drei Männerballetts möchten ebenfalls ihr Können auf lustige Weise unter Beweis stellen. Da die Musik nicht zu kurz kommen darf, spielen der Bundesspielmannszug St. Victor, die „Drummerholic’s“ und die „Kleefse Tön“.

„Drummerholic’s machen eine super Show. Die Musiker springen von Trommel zu Trommel und haben tolle Lichteffekte“, verrät Hußmann. Auch die vereinseigenen Tanzgarden treten auf. Nach dem Programm dürfen zur After-Show-Party gegen 20 Uhr, auch die Männer wieder in den Saal. Die Sitzung ist fast ausverkauft. Einige Karten gibt es für 18 Euro noch in der Vorverkaufsstelle im Café de Fries, Kurfürstenstraße 8.

Kinderprinzenpaar Ben-Luca I. und Lucy I.

Auf die Damensitzung folgt die XCV-Kindersitzung mit dem Kinderprinzenpaar Ben-Luca I. und Lucy I. am Sonntag, 2. Februar, um 15.11 Uhr (Einlass ab 14 Uhr), ebenfalls im Schützenhaus. Mit dabei sind die XCV-Garden sowie Garden und Prinzenpaare befreundeter Vereine. Dazu unterhält ein Clown die jungen Gäste. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Neben dem Café de Fries, gibt es für die Kindersitzung auch Karten in den Edeka-Märkten von Pascal und Benny Lurvink.

Zum sechsten Mal veranstaltet der XCV statt einer klassischen Büttensitzung die „Party meets Bütt“. „Damit wollten wir ein bunteres und auch jüngeres Publikum ansprechen. Wenn ich von der Bühne schaue, sehe ich mittlerweile ein gemischtes Publikum. Das Konzept funktioniert“, betont der Vorsitzende zufrieden. Die Party steigt am Samstag, 15. Februar, um 19.11 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), im Schützenhaus. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Xantener Jung steigt in die Bütt

In die Bütt steigt in diesem Jahr wieder ein echter Xantener Jung. Stefan Bullmann hält die unterhaltsame Rede. Außerdem werden die Band „Ne Spätzünder“ aus Köln und „der unheimliche Heinz“, unter anderem bekannt aus dem Fernsehformat „Nightwash“, und die Musik-Formation „Spökes“ auf der Bühne stehen. Ein Wiedersehen gibt es an diesem Abend mit den „Drummerholic’s“, dem Bundesspielmannszug und den Tanzgarden des XCV. Diese studierten unter anderem einen Showtanz für die diesjährige Session ein.

„Das war mein persönlicher Wunsch zu unserem Jubiläum. Ich bin schon sehr gespannt“, sagt Ralf Hußmann strahlend.