Siegen. Mit Acts wie Querbeat und Alexander Marcus soll das erste Studifestival in Siegen gleich bei der Premiere die „größte Party des Jahres“ werden.

Das erste Studifestival in Siegen findet am Donnerstag, 29. Juni, statt. „Das eigentlich schon vor Corona geplante Event für Studierende und junge Menschen könnte die größte Party des Jahres werden, denn bereits bei der Premiere sind namhafte Bands und Acts mit von der Partie und sorgen garantiert für einen unvergesslichen Tag in Siegen“, kündigt die Veranstaltungsagentur „Vibra Agency“ aus Bielefeld an. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, das Studifestival-Format nun auch nach Siegen zu bringen, welches sich in ähnlicher Form bereits in Bielefeld, Paderborn und Bochum etabliert hat.

„Auch am Spielort Siegen wird es eine sichtbare enge Kooperation mit der Universität, dem Studierendenwerk und Stadtmarketing geben, denn ohne diese Partner ist kein Studifestival möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur. „Nachdem die ersten Planungen bereits in 2018 aufgenommen wurden, stand der Erstausgabe zunächst die Baustelle an der Koblenzer Straße im Weg. Danach kam Corona.“

Neben Forschung, Bildung und Lehre soll das Festival eine Abwechslung in den Alltag der Studierenden und jungen Menschen bringen sowie ein Hochschul- und Standortmarketing darstellen. .„Ich freue mich, dass es in Siegen in diesem Sommer ein Festival geben wird. Das ist ein tolles Angebot für unsere Studierenden und generell für junge Menschen in der Region. Solche Events tragen mit Sicherheit auch dazu bei, Siegen als Universitätsstadt noch attraktiver zu machen“, sagt der Siegener Uni-Kanzler Ulf Richter. „Wir freuen uns sehr, dass es mit dem Studifestival in Siegen nun endlich geklappt hat. Insbesondere nach der langen Corona-Zeit und Online-Lehre ist das ein tolles Event, um die Studierenden der Uni Siegen mal wieder zusammenzubringen“, pflichtet auch Dr. Insa Deeken vom Studierendenwerk bei.

Headliner, Programm und Karten beim ersten Siegener Studifestival

Die erste Ausgabe des Studifestivals Siegen findet in der Siegerlandhalle statt. Ursprünglich auch im Außenbereich der Siegerlandhalle angedacht, habe man sich bei der Erstausgabe für eine im räumlichen Ausmaß kleinere Variante von maximal 4200 Besucherinnen und Besuchern entschieden, jedoch aber nicht bei der Programmgestaltung.

Headliner des Abends ist „Querbeat“. Die Kölner Band will ihr Publikum mit einer Mischung aus Brass-Musik, Hip-Hop-Beats und poppigen Melodien begeistern. Außerdem kommen der Entertainer Alexander Marcus, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Ennio, 1986zig und Paula Carolina. Tickets: ab 30 Euro (zuzüglich Gebühren).

