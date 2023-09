Am Freitag, 6. Oktober, dreht sich im „Waldklang“ alles um den Gin.

Wilnsdorf. Die erste öffentliche Fete im „Waldklang“ in Wilnsdorf steht ganz im Zeichen des Gin. Zusammen mit Gastgeber Siegberg Gin verlosen wir Karten.

Am Freitag, 6. Oktober, steigt die erste öffentliche Party in der Event- und Partylocation „Waldklang“ in Wilnsdorf – und gleichzeitig die erste reine Gin-Party im Siegerland: Zusammen mit Siegberg Gin findet hier die „White Night“ statt. Essen gibt’s von „Gusto Puro“ und Musik von DJ Maribello (Vinylgarage).

Tickets, inklusive eines Willkommensgetränks, kosten 15 Euro und sind erhältlich via siegberg-gin.de. Wir verlosen außerdem zwei mal zwei Eintrittskarten: Dazu einfach auf wp.de/gin gehen und mitmachen. Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, 29. September. Wir wünschen viel Erfolg!

