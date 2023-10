11 Betriebe um Siegen: Mehr Schotter für Steinmetz-Azubis

Siegen-Wittgenstein. Mit Hammer und Meißel Kunstwerke aus Steinen herausholen: Steinmetzbetriebe in Siegen-Wittgenstein wollen attraktiver für den Nachwuchs werden.

Elf Steinmetzbetriebe gibt es laut der Fachgewerkschaft IG BAU im Kreis Siegen-Wittgenstein. Auch diese Nische des Handwerks ist demnach von Nachwuchssorgen geplagt und möchte für junge Menschen attraktiver werden.

Nun bekommen Azubis, die in einem Steinmetzbetrieb arbeiten, der nach Tarif bezahlt, den Angaben zufolge mehr Geld: Im ersten Ausbildungsjahr gibt es 890 Euro pro Monat. 990 Euro sind es im zweiten und 1140 Euro im dritten Lehrjahr, so die IG Bauen-Agrar-Umwelt. Die Erhöhung der Vergütung gelte mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres, also bereits ab August. Das Geld müsse daher sowohl im September als auch im Oktober auf dem Konto gewesen sein.

„Steinmetze machen ein kreatives Handwerk mit breiter Produktpalette: von der Fassadenfigur bis zum Natursteinbrunnen, vom Grabstein bis zur Fensterbank. Man lernt mit Hammer und Meißel Kunstwerke aus Steinen herauszuholen. Aber auch Maschinen machen Steinmetzen das Leben leichter: beim Spalten, Schneiden, Schleifen oder Polieren“, sagt Friedhelm Kreft, Bezirksvorsitzender der IG BAU Westfalen Mitte-Süd. Vieles laufe rund um die Arbeit mit Marmor, Granit, Sandstein oder Schiefer auch per Computer: „Das Handwerk arbeitet längst im ‚digitalen Steinzeit-Modus‘“, so Friedhelm Kreft.

