1200 Tonnen Bitumen: Siegener Schlaglochpiste ist Geschichte

Weidenau. Eine von Siegens übelsten Schlaglochstrecken ist nach Jahren wieder intakt: Känerbergstraße und Batterieweg haben eine neue Deckschicht.

Känerbergstraße und Batterieweg haben wieder eine durchgehende Deckschicht. Lastwagen schafften nun zum Abschluss der Kanalbaustelle insgesamt 1.200 Tonnen heißen Asphalt heran, der mit einem Bitumenverteiler aufgebracht wurde. Für die Baustelle zeichnet der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) verantwortlich.

Für die jüngsten Arbeitsschritte wurden Känerbergstraße und Batterieweg gesperrt. Die Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Fahrzeuge vorübergehend anderorts abstellen – aber das klappte problemlos.

Mit einem Walzenrüttler wird die Bitumenschicht auf Känerbergstraße und Batterieweg festgedrückt. Foto: Jürgen Schade

Siegen: Anwohner klagten viele Jahre über Schlaglöcher in der Känerbergstraße

Die Baustelle hat eine lange Vorgeschichte. Anliegerinnen und Anlieger beklagten den Zustand der arg ramponierten Straße schon sei Jahren.Im vergangenen November wurde die Känerbergstraße dann ab der Grobestraße bis zum Einmündungsbereich Försterstraße aufgebaggert. Später kam noch der Batterieweg bis zur Kolpingstraße hinzu.

ESi ließ auf einer Länge von insgesamt 810 Metern neue Abwasserrohre mit einem größeren Durchmesser verlegen. Die Bagger mussten dafür die Fahrbahn auf einer Tiefe zwischen 2,50 und 5 Meter öffnen. Stück für Stück wurden die Kanalrohre eingesetzt und wieder Erde aufgefüllt. Anschließend erfolgte eine Bettung mit Schotter. Dieser wurde – wie auch die Erde – mit einem Rüttler festgedrückt.

Siegen: Baustelle Känerbergstraße und Batterieweg – Anlieger servierten kühle Getränke

Zeitweise mussten ganze Straßenabschnitte voll gesperrt werden. Außerdem war die Einmündung einer Sackgasse mehrere Tage lang nicht befahrbar. Um die Brandsicherheit zu gewährleisten, hatte der Entsorgungsbetrieb dort ein ehemaliges Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Siegen abgestellt.

Wie sehr sich die Anwohnerinnen und Anwohner darüber freuten, dass die Straße nach all den Jahren instandgesetzt wurde, zeigt sich auch an einem besonderen Aspekt: Weil es in diesem Jahr so heiß war, wurden die Arbeiter von Anwohnern mit kühlen Getränken versorgt.

