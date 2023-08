125 Jahre Bauunternehmung Hundhausen: Anfang mit Pflastern

In den 1930er Jahren: Die Hundhausen-Pflasterkolonne in der Olper Straße in Freudenberg.

Siegen. Das Johann-Moritz-Quartier und das Klärwerk in der Risenau sind heute die großen Siegener Baustellen des Bauunternehmens aus Weidenau.

Die Siegener Firma W. Hundhausen Bauunternehmung feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jahrestages gibt das Unternehmen nicht nur eine Chronik heraus, sondern feiert auch mit rund 600 Gästen in der Siegerlandhalle.

Im Jahr 1898 hat Wilhelm Hundhausen das Unternehmen als Pflasterbetrieb mit Sitz in Weidenau gegründet. Schnell wurde das Unternehmen zur festen Größe in der Region. So bescheinigte das Amt Weidenau dem Firmengründer 1909 beispielsweise, dass er alle Pflaster- und Tiefbauarbeiten der letzten zehn Jahre für alle 13 zugehörigen Gemeinden ausgeführt habe. Und dies zur höchsten Zufriedenheit des Amtsbaumeisters. Über vier Generationen hinweg entwickelte sich Hundhausen zu einer mittelständischen Unternehmensgruppe mit 350 Mitarbeitern und fünf Firmenstandorten im Siegerland, Thüringen und Sachsen.

Große Vorhaben in Siegen

Das Unternehmen bietet seinen Auftraggebern, die vor allem aus dem öffentlichen Sektor, Gewerbe, Logistik und Handel kommen, ein breites Spektrum. Es reicht von der Entwurfsplanung über die Realisierung bis zur jährlichen Wartung von Bauwerken. Die neun Leistungsbereiche sind Planung, Schlüsselfertigbau, Hoch- und Ingenieurbau, Fertigteilbau, Garagenbau, Straßen- und Tiefbau, Wasserbau und Hochwasserschutz, Spezialtiefbau sowie Gleisbau.

Aktuelle Projekte von Hundhausen sind beispielsweise der Umbau der Kläranlage für den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), das neue Johann-Moritz-Quartier in Siegen und der Neubau einer Feuer- und Rettungswache für die Stadt Erkrath im Kreis Mettmann. Auch das Brandschutz- und Rettungsdienstzentrum des Märkischen Kreises, eine Unfallhalle der Deutschen Bahn für Schwerreparaturarbeiten in Krefeld sowie mehrere Sporthallen, Kindertagesstätten und Schulen hat Hundhausen in der jüngeren Vergangenheit gebaut. „Wir planen und bauen für den Erfolg unserer Auftraggeber. Zufriedene Kunden sind eine wesentliche Voraussetzung für die lange Unternehmensgeschichte“, so Geschäftsführer Stephan Hundhausen, der das Unternehmen in vierter Generation gemeinsam mit den beiden Siegener Geschäftsführern Thomas Krämer und Marc Christoph sowie mit Maik Seiferth, Geschäftsführer der Hundhausen-Bau GmbH Eisenach, führt. „Wir haben das Ziel, so zu bauen, dass sich jedes Bauwerk für unsere Auftraggeber lohnt. Dafür arbeitet das gesamte Hundhausen-Team: Planer, Kosten-Kalkulatoren, Projektleiter und Handwerker.“

Neue Firmenzentrale in Bau

Ein gutes Beispiel für nachhaltiges Bauen in Massivbauweise soll auch gwerden, das am Stockweg in-Weidenau entstehen soll. Es liegt damit gegenüber dem Haus in der Bäckerstraße, dass der Firmengründer 1906 erwarb. Mit dem ersten Spatenstich im Herbst dieses Jahres beginnt der Bau mit besonderem Augenmerk auf nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen. Kennzeichen des modernen Bürogebäudes sind unter anderem niedrigster Energieverbrauch in der Nutzung, eine lange Lebenszeit sowie ein offenes Raumkonzept für eine moderne Arbeitswelt

Das Unternehmen ist stolz auf viele langjährige Mitarbeiter, die zu ihrer Firma stehen. „Wer selbst gestaltet und Verantwortung übernimmt, identifiziert sich mit dem Unternehmen. Das ist uns wichtig“, so Stephan Hundhausen. Um langfristig bestehen zu können, seien gut ausgebildete Mitarbeiter unerlässlich. Deshalb legt das Unternehmen großen Wert auf das Thema Ausbildung. Jedes Jahr bildet Hundhausen junge Menschen in verschiedenen Berufen aus – sei es in einer klassischen Berufsausbildung oder im Rahmen eines dualen Studiums. Ein Ausbildungsworkshop zu Beginn eines jeden Ausbildungsjahres stärkt den Teamgedanken von Anfang an.

Mit allen Mitarbeitern aus Siegen, Thüringen und Sachsen sowie weiteren geladenen Gästen wird das 125-jährige Jubiläum im September mit einem großen Fest in der Siegerlandhalle gefeiert. Mit Prof. Dr.-Ing. Friedhelm Loh wird einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer der Festredner sein. Das abendliche Fest speziell für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auch ein Dankeschön der Gesellschafter an die Belegschaft. Zum Jubiläum erscheint unter dem Titel „125 Jahre Hundhausen Bauunternehmung – Chronik eines Familien-Unternehmens aus dem Siegerland“ ein Buch zur Geschichte. Autor ist der Siegener Historiker Dr. Bernd D. Plaum.

Geschäftsführer Thomas Krämer, Maik Seiferth, Stephan Hundhausen, Marc Christoph (von links). Foto: W. Hundhausen Bauunternehmung

