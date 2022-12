Die drei Frauen sind laut Polizeiangaben in der Vorweihnachtszeit wiederholt auf Beutezug in Siegen gegangen (Symbolbild).

Siegen. Warenwert: Eine vierstellige Summe – die Polizei nimmt in Siegen drei Frauen fest, die in den letzten Wochen allerhand haben mitgehen lassen.

Drei mutmaßliche Ladendiebinnen hat die Polizei am Freitagnachmittag, 16. Dezember, in einem Siegener Einkaufszentrum dingfest gemacht. Wie die Beamten am Montag mitteilen, beobachtete ein Zeuge die drei Frauen – 19, 38 und 56 Jahre – dabei, wie sie sich Gegenstände in die Taschen steckten und den Laden verließen, ohne die Ware zu bezahlen. Er sprach die Frauen an und informierte die Polizei.

Bei den Durchsuchungen wurden Waren aus verschiedenen Läden aufgefunden. Den Frauen konnten weitere Ladendiebstähle der vergangenen vier Wochen zugeordnet werden. Ersten Angaben nach wird der Gesamtwert der entwendeten Waren auf einen unteren vierstelligen Betrag beziffert.

Die Polizei nahm die Frauen fest. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Ladendiebstahls ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Frauen wegen fehlender Haftgründe aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

