19-Jähriger überschlägt sich mit Wagen in Freudenberg

Mehrere Tausend Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Samstagmorgen in Freudenberg, ein 19-Jähriger fuhr wohl unter Alkoholeinfluss.

Erheblich „getankt“ hatte wohl ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Gummersbach, als er am frühen Samstagmorgen gegen 05:30 Uhr in Freudenberg die Krottorfer Straße in Richtung Hohenhain fuhr.

Kurz vor dem Freudenberger Ortsausgang geriet der 19-jährige aufgrund seines „Tankvolumens“ nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw krachte mit der vorderen linken Fahrzeugseite gegen einen vor einem Wohnhaus geparkten Wagen. Das Auto wurde herumgeschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Verkehrsunfall in Freudenberg: Anwohner ziehen Fahrer aus dem Wagen

Anwohner, die den Knall hörten und aus ihrem Haus kamen, konnten den Fahrer aus dem Fahrzeug holen. Da er verletzt war, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe.

Da fror selbst der Polizeibeamte: Bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt verunfallte am Samstagmorgen ein 19-Jähriger aus Gummersbach in Freudenberg. Foto: Jürgen Schade / Westfalenpost

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von rund 15.000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme war die Krottorfer Straße für über eine Stunde voll gesperrt und bei minus 13 Grad froren selbst die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.

