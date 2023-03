200 gehen auf die Straße: Warnstreik bei Krombacher Brauerei

Mehr als 200 Beschäftigte der Krombacher Brauerei haben sich am Montagmittag für zwei Stunden an einem Warnstreik beteiligt

Kai Osthoff

Mehr als 200 Beschäftigte der Krombacher Brauerei haben sich am Montagmittag für zwei Stunden an einem Warnstreik beteiligt. Von 13 bis 15 Uhr hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss- Gaststätten (NGG) dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Größtenteils streikten Beschäftigte aus der Produktion, wie Isabell Mura als Geschäftsführerin der NGG Südwestfalen gegenüber dieser Zeitung erklärte. Von den acht Abfüllanlagen seien lediglich ein oder zwei in Betrieb gewesen. Der Rest der Arbeiterinnen und Arbeiter habe am Warnstreik teilgenommen. Der fand an der Krombacher Straße statt. Auf das Werksgelände durfte die Gewerkschaft nicht.

Nächsten Montag wird weiterverhandelt

Lautstark mit Trillerpfeifen und Wortbeiträgen wurde auf die konkreten Forderungen aufmerksam gemacht. „Jetzt wollen auch die Beschäftigten der Brauereien im Sauer- und Siegerland einen ‚Schluck aus der Pulle‘ – und zwar beim Lohn“, sagt die Geschäftsführerin der NGG Südwestfalen, Isabell Mura.

Als Brauerei-Gewerkschaft fordert die NGG für ein Jahr 430 Euro mehr pro Monat für alle Beschäftigten. Azubis sollen 150 Euro mehr bekommen. „Das Lohn-Plus muss für alle gelten – vom Brauer am Sudkessel genauso wie für die Lebensmitteltechnikerin im Labor, die die Qualitätskontrolle macht. Und für die Kauffrau im Lohnbüro genauso wie für den Lagermitarbeiter im Fasskeller“, so Mura. Krombacher und Veltins drückten bei den laufenden Lohntarifverhandlungen allerdings „gewaltig auf die Bremse“.

Detlef Wagener als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender erklärte: „Alles wird teurer. Bier wird teurer, Butter wird teurer. Und wir wollen auch einfach was davon abhaben. Und für die Forderungen müssen wir auf die Straße gehen. Am Montag, 13. März, findet die nächste Tarifverhandlung statt. Hoffentlich mit einem für uns guten Ergebnis.“

