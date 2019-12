2019 im Siegerland: Beeindruckende Leute und Aktionen

Der 1. Preis für den relevantesten Artikel soll an dieser Stelle nicht vergeben werden. Aber was heißt schon Relevanz? Auch für Hendrik Schulz waren es emotionale oder dramatische Geschichten wert, erzählt zu werden.

1. Von Leuten, die für etwas brennen

Ein paar Typen drehen in der Garage des Opas einen Science-Fiction-Kinofilm. Jahrelang; alles machen sie selbst: Toneffekte, Animationen, einfach weil sie drauf stehen und sie zu einem Team geworden sind. Das Ergebnis, „Das letzte Land“ der Filmemacher um Marcel Barion kann sich sehen lassen – und hat bei Independent-Filmfestivals kräftig abgeräumt. Völlig zu Recht platzen sie sichtlich vor Stolz.

Endlos Zeit und Energie stecken die Helfer um Tom Höfer in Vorbereitung und Durchführung des Tuning-Treffens „Rolling Deep“ auf dem Ikea-Parkplatz. Die Autofans bekommen keinen Cent dafür und von den Autos bekommen sie vor lauter Stress auch kaum etwas zu sehen – sie machen das für die gute Sache, für ihre Szene, für ihre Stadt.

Für die gute Sache setzen sich auch Philip Schultz und Thomas Kehren mit ihrem Startup „Scientibus“ ein: Die Studenten wagen das Risiko und erfüllen sich den den Traum eines eigenen Modelabels – einerseits. Denn andererseits soll niemand, absolut niemand für ihre Klamotten leiden müssen, wie es in der Textilindustrie gang und gäbe ist. In mühevoller Kleinarbeit bringen sie schließlich Kleidungsstücke auf den Markt, die nachhaltig, emissionsarm, plastikfrei, inklusiv, hochwertig und trotzdem bezahlbar sind. Das kommt erfreulicherweise an beim Kunden – ihr Crowd­funding-Konzept ist aufgegangen.

Helmut Schäl ist vielleicht einfach nur ein Rentner mit einem Garten. Aber jemanden, der alles was darin kreucht und fleucht, so wertschätzt, muss man suchen und wird vielleicht nie fündig. Die Augen des Kreuztalers leuchten richtig, wenn er von den riesigen Hornissen berichtet, die ihn umschwirren. Jeder andere wäre schreiend davongerannt, Helmut Schäl baut ihnen ein Heim. Richtig rührend. Auch so etwas ist es wert, einmal aufgeschrieben zu werden.

2. Von Spuren der Geschichte

Überall tauchen sie auf. Wenn die rührige Geschichtswerkstatt ihre Siegener Beiträge herausgibt und darin Antworten gibt, bei denen man nicht einmal die Fragen kannte – was es in keiner Weise weniger interessant macht, im Gegenteil. Aber manchmal auch ganz im Wortsinne: Bei den Arbeiten für die Schlossparkerweiterung taucht ein alter Friedhof auf. Gruselig vielleicht, aber auch hoch spannend: Ich finde es immer wieder faszinierend, wie die Menschen früher lebten. Das erfährt man beispielsweise auch bei Firmenjubiläen – wie sich herausstellt, ist die Kreuztaler Coatinc Company das älteste Unternehmen des Landes, gegründet vor 500 Jahren. Die Geschichte ist überall präsent und wir tun gut daran, sie nicht zu vergessen – seien es die Kelten am Gerhardsseifen, die Bergleute auf der Martinshardt oder die Opfer der Nazi-Diktatur, für die wir Stolpersteine verlegen, damit sie nicht vergessen werden.

3. Von Menschen mit schweren Schicksalen

Dass manche Menschen mitten in Siegen so leben müssen. Sabine Bertram wohnt mit ihren beiden Kindern in einer schimmelverseuchten Bruchbude, vom Vermieter drangsaliert. Sie hat ein schweres körperliches Leiden – die Leber ist beschädigt – und gibt trotzdem nicht auf, auch wenn sie immer wieder kurz davor steht. Als wir über Sabine Bertram berichten, melden sich viele Leser, die ihr helfen wollen – schon das ist eine schöne Nachricht. Und dass sie und ihre Kinder schließlich eine neue Wohnung gefunden haben, noch viel mehr.

Charlotte Uceda Camachos Tochter Lorén kommt nicht mehr zurück. 2013 wurde die damals 24-Jährige von ihrem eifersüchtigen Ex-Freund erstochen und das Haus zur Vertuschung angezündet. Charlotte Uceda Camacho hat ein Buch geschrieben, um ihre Erfahrungen zu verarbeiten, wie sie vor Gericht erniedrigt wurde, aber vor allem, um das Andenken ihrer Tochter zu bewahren. Über all diese grausamen Dinge nochmal zu sprechen, vielleicht Wunden wieder aufzureißen, nötigt – genau wie bei den Alchenern, die ebenfalls ihre Geschichte erzählen, Respekt ab.

4. Von beeindruckenden Leistungen

Wenn man da so drunter steht, unter der Rinsdorf-Talbrücke – die soll verschoben werden? Und wenn dann der Ingenieur erklärt, dass sie 100.000 Tonnen wiegt – ernsthaft? Eine Autobahn im laufenden Verkehr zu erneuern ist schon eine Mammutaufgabe und dann eine Brücke … Bei Straßen NRW krempeln sie die Ärmel hoch und entwickeln eine Technik, mit der das neue Beton-Stahl-Ungetüm an die Stelle des alten geschoben wird. Neue Brücke neben der alten bauen, alte Brücke sprengen, neue hinschieben. Das hat in Deutschland noch keiner versucht.

