In Kredenbach gibt’s Unterricht im Freien. Ehrenamtler möbeln die Wasserburg Hainchen auf. In Fellinghausen wird nach Kelten-Art verhüttet.

2019 im Siegerland: Grüne Zimmer und heiße Öfen

Manchmal fällt die Entscheidung besonders schwer – etwa, wenn es um die Frage nach den wichtigsten Themen des Jahres im Siegerland geht. Hier ist eine persönliche Auswahl von Redakteurin Jennifer Wirth.

1. JBS Kreuztal: ein Dauerthema

Ein absoluter Dauerbrenner in der Berichterstattung – nicht nur wegen der umfangreichen Vorbereitung samt Jugendbeteiligung und der hohen Kosten. Was die Stadt dort umsetzt, ist ein Projekt mit Strahlkraft und ein klares Statement in Sachen Jugendarbeit. Die ehemalige Schule wird von Grund auf saniert und neu gestaltet – für insgesamt rund 1,57 Millionen Euro. Die Stadt erhält dafür eine 75-prozentige Förderung. Die Jugendbegegnungsstätte soll nach rund zwei Jahren im Januar feierlich eröffnet werden – samt Bällebad, Tanzsaal und großer Terrasse zum Abhängen und Sonnen. Schick.

2. Linda Donalies wird Leiterin der Stadtbibliothek Kreuztal

Sie ist die Neue in der Kreuztaler Stadtbibliothek. Jung, frisch und engagiert. Seit Januar leitet sie die Einrichtung am Roten Platz im Herzen der Stadt. Sie folgt auf Kirstin Krässel, die den Job 22 Jahre lang gemacht hat. Große Fußstapfen, die für Linda Donalies kein Problem, sondern eher ein Ansporn sind. Die Frau aus Ferndorf geht mit dem Team ihren eigenen Weg. Neue Aktionen und Kooperationen gibt es genauso wie Themenecken und neue Sparten wie Comics für Erwachsene. Stark.

3. Wasserburg Hainchen

Ein Herzensprojekt, für das zahlreiche Ehrenamtler sich richtig ins Zeug gelegt haben. 528.000 Euro waren für das Projekt angesetzt, doch es gibt immer wieder unvorhergesehene Kosten wie für den kaputten Burgsockel. Das Land NRW steuerte 200.000 Euro bei. Am 3. Oktober war es endlich soweit: Der Bewegungspark für alle Generationen rund um die Burg ist fertig. Der Siegerländer Burgenverein hat zur feierlichen Eröffnung einen Burgenmarkt veranstaltet. Der kommt richtig gut an. Auf der 3,5 Hektar großen Fläche gibt es einiges zu entdecken. Und auch die Remise sowie Teile der Burg sind mittlerweile aufgehübscht. Während Trau- und Kaminzimmer, Küche oder Tagungsraum bereits in neuem Design erstrahlen, wird der obere Bereich mit 31 Betten erst in den kommenden Jahren renoviert. Gerade fehlt dafür das Geld. Das Projekt insgesamt: Genial.

4. Menage Müsen

Der Wahl-Müsener Rainer Zipp Fränzen ist ein liebenswerter Freak. Wäre er nicht ein bisschen anders als andere, dann hätte er sich nicht entschlossen, die Müsener Menage wieder flott zu machen. Das denkmalgeschützte Gebäude kaufte er von der Stadt für einen Euro und seitdem investiert er Zeit, Schweiß und Geld in sein Lebenswerk: Die Menage soll wieder zugänglich werden. Sie soll wieder strahlen. Ein Wahnsinnsprojekt, das mitunter viele Nerven kostet. In diesem Herbst stand die große Dachsanierung an. Die Finanzierung stellte ein Problem dar, einen Bankkredit konnte er nicht ergattern. Das Erdgeschoss nimmt langsam Formen an – im Frühjahr 2020 soll der erste Escape-Room an den Start gehen. Und Rainer Fränzen hat jetzt auch einen Geschäftspartner an seiner Seite: Werner Halft. Verrückt.

5. Haus Abendfrieden in Hilchenbach wechselt Besitzer

Für viele Menschen war es ein Schock zu Beginn des Jahres: Der Hilchenbacher Guido Fuhrmann gab bekannt, dass er Haus Abendfrieden verkauft hat. Die Dorea-Gruppe übernahm den Familienbetrieb, die Schweizer Valartis Group die Grundstücke. 281 Mitarbeiter waren betroffen.

6. Kreuztals erstes grünes Klassenzimmer an der Grundschule Kredenbach

Kreuztals erstes grünes Klassenzimmer gibt es seit Mai in Kredenbach. Die Grundschullehrer können seitdem unter freiem Himmel 30 Kinder unterrichten. „Der Vorteil des Grünen Klassenzimmers ist, dass die Kinder die Natur da erleben, wo sie stattfindet“, sagte Schulleiterin Sandra Klein bei der Eröffnung. Das neue Klassenzimmer, das mit viel Eigenleistung entstanden ist, hat rund 800 Euro gekostet. Außer Sitzgelegenheiten, Tischen und einer Tafel gibt es auch Beete und Tipis. Spaßig.

7. Verhüttungsversuch in Fellinghausen – nach Vorbild der Kelten

Im Fellinghausener Hauberg ist ein einzigartiges Projekt gestartet. Im Juli ging es heiß her am keltischen Kuppelofen. 1300 Grad. Heinz Katz vom Förderverein Historischer Hauberg Fellinghausen und sein Team haben wenige Meter vom Meilerplatz entfernt einen Siegerländer Kuppelofen nachgebaut. Der La-Tène-Ofen hat nicht nur den Verkohlungsprozess überstanden, sondern auch einen ersten Verhüttungsversuch. Die Männer wollten schmiedbares Eisen herstellen. Unter enormem Kraftaufwand wurde ein etwa 30 mal 50 Zentimeter großer Schlackebrocken aus dem Kuppelofen geholt. Analysen im Bochumer Bergbaumuseum sollen zeigen, ob schmiedefähiger Stahl produziert worden ist. Heiß.

