2019 in Siegen: Theater auch um Timberjacks in der Numbach

Manchmal fällt die Entscheidung besonders schwer – etwa, wenn es um die Frage nach den wichtigsten Themen des Jahres in Siegen geht. Hier ist eine persönliche Auswahl von Redakteur

1. Timberjacks: Der Protest zieht sich durch das ganze Jahr

Die Ansiedlung eines Restaurants im Randbereich der Innenstadt hätte in einem Jahresrückblick eigentlich nichts verloren. Aber entgegen einer bekannten Redensart wird in diesem Fall etwas tatsächlich heißer gegessen, als es gekocht wurde. Der Rat hatte im November 2018 beschlossen, ein brachliegendes Grundstück in der Numbach an das Göttinger Gastro-Unternehmen Timberjacks zu verkaufen, das dort nach Filialen in Göttingen und Kassel ein drittes Steakhaus errichten betreiben möchte.

Dagegen aber regte sich Protest, der sich durch das gesamte Jahr zog: Die „Bürgerinitiative für die Erhaltung des Naherholungsgebietes Numbach“ sammelte mehrfach Unterschriften gegen das Projekt, protestierte vor Ratssitzungen und richtete Mahnwachen aus. In den sozialen Medien wird das Vorhaben teilweise in recht scharfem Ton kritisiert. Bemerkenswert ist daran, dass Teile der Politik, die bei der Entscheidung im Rat für den Grundstücksverkauf anwesend waren, im Nachhinein ebenfalls lautstark gegen die Restaurantansiedlung schießen.

Natürlich gilt Meinungsfreiheit. Aber diverse Ratsmitglieder verwiesen auf den demokratischen Prozess: Bürger wählen Vertreterinnen und Vertreter, diese treffen auf Mehrheitsbasis Entscheidungen. Dass diese aufgrund von wütenden Beiträgen in den sozialen Medien später revidiert werden, ist im System nicht vorgesehen. Wenn man sich insgesamt in den sozialen Medien umschaut, könnte man zu dem Schluss kommen: Ist vielleicht auch in den meisten Fällen besser so. Und bevor mich nun jemand verdächtigt, ich sei einfach nur heiß auf Timberjacks-Steaks: Ich bin Vegetarier.

2. Siegener Unterstadt: Weichen für Großprojekte wie Johann-Moritz-Quartier gestellt

Siegens Mitte entwickelt sich auch nach Fertigstellung der neuen Ufer in großem Umfang weiter. In der Unterstadt gab es zwar keine Großbaustellen, doch Politik, Verwaltung und Investoren stellten Weichen und machten wichtige Schritte für die nächsten Großprojekte. An der Bahnhofstraße soll das Johann-Moritz-Quartier entstehen. Für den riesigen Geschäfts-, Büro- und Wohnkomplex werden große Teile der Bestandsbebauung abgerissen, viele Objekte sind bereits leergezogen.

An den neuen Ufern ist nach der Einigung mit einem letztem Mieter der Weg für den Abriss des Herrengartengebäudes und damit für die Realisierung der geplanten Grünanlage frei. Hinzukommen prägnante Details wie Auswahl eines Entwurfs für die Gestaltung des Widerlagers der Oberstadtbrücke. Läuft.

3. Eva Schmidt: Museum für Gegenwartskunst Siegen mit neuer Leitung

Nach mehr als 14 Jahren gibt Dr. Eva Schmidt zum 31. März die Leitung des Museums für Gegenwartskunst ab, um sich anderen Aufgaben zu widmen. Es ist nicht irgendeine Personalie – denn unter der Kunsthistorikerin wurde das Haus nicht nur wegen der Werke der Sammlung Lambrecht-Schadeberg, sondern auch wegen seiner Ausstellungskonzepte zu einer national und international beachteten Adresse.

Für die Stadt Siegen bedeutet dass einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad in der Kunstwelt – für eine Stadt dieser Größe alles andere als selbstverständlich. Schmidts Nachfolger ist Thomas Thiel, zuvor Leiter des Bielefelder Kunstvereins.

4. Theater: Bruchwerk wird in Siegen gegründet, das Junge Apollo wird ausgebaut

Dass bei einer öffentlichen Diskussion über Siegens Kulturszene die Teilnehmer aus Verwaltung und Kulturbetrieb im Juli im Bruchwerk-Theater ihren Eindruck von einer allgemeinen Aufbruchstimmung betonten, passte perfekt zum Ort. Das privat geführte Theater hatte im April erst eröffnet und nach der ersten Spielzeit ist das Team zuversichtlich, das Haus dauerhaft etablieren zu können. Für Stadt und Region ist das symptomatisch im positiven Sinne.

Seit einiger Zeit schon tut sich etwas, Gruppen und Vereine wie „Junges Theater Siegen“ bauen ihr Angebot aus und Werner Hahn, Leiter der Sparte „Junges Apollo“ bringt mit „Im weißen Rössl“ in Kooperation mit der Uni und dem Jugendstück „Ich atme gerne Sauerstoff“ aufwändige Produktionen mit enorm engagierten jungen Menschen an den Start. Das Apollo-Theater stellt außerdem Ideen für einen Anbau auf dem Dach extra für seine Jugend-Arbeit vor – zwar noch (teure) Zukunftsmusik, aber ebenfalls Ausdruck eines riesigen Potenzials, das Siegen hat.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.