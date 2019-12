Eine 22-Jährige gerät mit ihrem Kleinwagen auf der Wellersbergstraße in Siegen auf die Gegenspur und fährt frontal in ein anderes Auto.

Schwer verletzt 22-Jährige gerät am Siegener Wellersberg in den Gegenverkehr

Siegen. Eine 22-jährige Autofahrerin erlitt am Wellersberg in Siegen schwere Kopfverletzungen: Sie kam von ihrer Spur ab und rammte frontal einen Pkw.

22-Jährige gerät am Siegener Wellersberg in den Gegenverkehr

Schwere Kopfverletzungen erlitt eine 22-jährige Autofahrerin, die am Samstagnachmittag in der Wellersbergstraße auf die Gegenspur abkam und frontal den Pkw eines 53-Jährigen rammte. Ein Notarztwagen brachte die junge Frau in ein Krankenhaus.

Die 22-Jährige war talwärts unterwegs, zu der Kollision kam es in einem Kurvenbereich. Nach ersten Angaben der Polizei besteht die Möglichkeit, dass die Fahrerin aufgrund ihres Handys ablenkt gewesen sein könnte. Der genaue Ablauf ist aber noch zu klären.

Sachschaden von rund 15.000 Euro

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 15.000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Alchetal gerufen. Deren Einsatzkräfte klemmten auch die Batterien an den beiden Fahrzeugen ab, um die Gefahr eines Feuers durch Kurzschluss zu bannen.

