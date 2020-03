Die Eskalation kommt so, wie es der gerade aus dem Amt scheidende Baudezernent Erwin Rahrbach im Herbst vorausgesagt hat. Die Kommunalaufsicht des Kreises hat Bürgermeister Paul Wagener angewiesen, einen Ratsbeschluss als rechtswidrig zu beanstanden. Und zwar den, in dem der Rat die Eintragung eines Wohnhauses in Deuz in die Denkmalliste abgelehnt hat. Wagener ist dem gefolgt und fordert den Rat bei nächster Gelegenheit auf, das vermutlich um 1790 errichtete Haus an der Kölner Straße unter Schutz zu stellen.

Die Vorgeschichte: Typisch für das 18. Jahrhundert in Deuz

Die Vorgeschichte ist lang. Schon 1982, kurz nachdem die Städte und Gemeinden selbst für den Denkmalschutz zuständig wurden, war das teilweise mit Kunstschiefer verkleidete Fachwerkhaus erstmals für denkmalwert erklärt worden. „Im Inneren ist der historische Grundriss des Hauses weitgehend unverändert erhalten“, haben die Fachleute festgestellt. „Obwohl sich Deuz seitdem zu einem Industrie-Standort entwickelt hat, bietet sein Ortskern durch viele Fachwerkbauten des 17. bis frühen 20. Jahrhunderts ein einprägsam historisches Bild.“ Das Haus selbst dokumentiere „in seiner landschaftlich gebundenen und typischen Fachwerkbauweise des 18. Jahrhunderts das Leben in der Region“.

Die Eskalation: Netphener Rat verweigert Eintragung als Baudenkmal

Taten folgen ließen Rat und Verwaltung nicht, auch nicht 1992, als der Denkmalwert des über 200 Jahre alten Hauses erneut betont wurde – man wollte in Denkmalfragen grundsätzlich nicht gegen den Willen der Eigentümer handeln. Erst 2018, als der Hauseigentümer einen Abbruchantrag stellte, handelte die städtische Denkmalbehörde. Der Antrag wurde wurde abgelehnt, das Haus vorläufig unter Schutz gestellt.

Danach war das Verfahren nicht mehr aufzuhalten, die Stadt begann das Eintragungsverfahren. Drei Monate nach der Unterschutzstellung ließen die Eigentümer, die auf dem Grundstück ein neues Wohnhaus errichten wollten, die Stadt wissen, dass sie die Immobilie verkauft haben. Im September 2019 erreichte das Thema den Kulturausschuss, der die Eintragung ablehnte, ebenso wie nach ihm der Rat. Der Landschaftsverband beharrte darauf, dass das Haus ein Denkmal sei, aus wissenschaftlichen, volkskundlichen und städtebaulichen Gründen – die Stadt habe da keinen Spielraum. Bei der Eintragung seien andere Interessen, „insbesondere die wirtschaftlichen Folgen einer Unterschutzstellung für die Betroffenen“, nicht zu berücksichtigen. Den Kreis forderte der Landschaftsverband auf, „die Stadt Netphen zu einem gesetzmäßigen Verhalten zu veranlassen“. Die neuen Eigentümer, die vor fast einem Jahr von der Stadt angesprochen wurden, haben sich nicht geäußert.

Die Folgen: Wettlauf mit dem Abbruchbagger

Das Haus in der Kölner Straße ist nicht allein. Die Stadt hat eine Liste, in der eine ganze Reihe von Gebäuden verzeichnet ist, die denkmalwert sind, aber noch nicht unter Schutz gestellt wurden. Im September 2019 hatte Manfred Heinz (SPD) verlangt, diese Liste vorzulegen.

Siegen und Umland Netphener Denkmalliste 83 Gebäude umfasst die Netphener Denkmalliste, darunter eine Reihe von Wohnhäusern, die Backhäuser in Afholderbach Beienbach, Grissenbach, Hainche, Nenkersdorf , Oelgershausen und Eschenbach, das Spriotzenhaus in Beienbach, Bahnhof und Kirche in Deuz, Kirchen und Kreuzbergkapelle in Netphen und die Wasserburg Hainchen. Auch unter Denkmalschutz stand der Lokschuppen in Deuz. Er wurde trotzdem abgerissen.

Die Verwaltung hatte darauf zurückhaltend reagiert – womöglich auch, um die betroffenen Eigentümer nicht aufzuschrecken. Die könnten dann nämlich, bevor die Stadt ein Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste beginnt, ihre Immobilie einfach abreißen. Das dürfen sie, nach der Änderung der Landesbauordnung, ohne vorher eine Genehmigung einzuholen. Die Stadt könnte dann nur noch schneller sein. Indem sie ihre Liste von 1980 abarbeitet.

