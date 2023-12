240 Plätze: Siegerland-Flughafen lädt zum Abheben ein

Lippe An fünf Tagen insgesamt zehn Termine für je 24 Teilnehmende: Wer zuerst kommt, darf dabei sein beim Blick hinter die Kulissen des Flughafens.

Mehr als 20.000 Starts und Landungen im Jahr

Flieger haben es in der Gemeinde Burbach besonders gut. Sowohl die gefiederten als auch die motorisierten und Segler. Zum einen bietet das EU-Schutzgebiet „Wälder und Wiesen bei Burbach und Neunkirchen“, das größtenteils im Gemeindegebiet liegt, Vögeln sprichwörtlich den Himmel auf Erden. Zum anderen hält der Siegerland-Flughafen ein professionelle Infrastruktur vor, die vom Hobbyflieger bis zum Business-Flugverkehr allen Ansprüchen gerecht wird. So zählt der Regional-Airport, der zu den höchstgelegenen Verkehrsflughäfen in Deutschland gehört, über 20.000 Flugbewegungen im Jahr.

Im Rahmen der Führung „Erlebnis Siegerland-Flughafen“ haben Interessierte seit einigen Jahren die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Flugbetriebs zu schauen. Auch 2024 werden wieder an fünf Terminen Führungen auf der Lipper Höhe angeboten. Jeweils samstags lädt die Flughafen-GmbH in Kooperation mit der Tourist-Information der Gemeinde Burbach, dem Air Alliance Flight Center, der Helikopter-Flugschule Kayfly und dem Toscana Stübchen am 11. Mai, 15. Juni, 13. Juli, 10. August und 7. September 2024 zu ganz besonderen Führungen ein.

Drei Pakete zur Wahl: Economy, Business, First

Gleich zwei Mal (jeweils um 11 Uhr und um 14 Uhr) an diesen Tagen haben bis zu 24 Flugbegeisterte die Gelegenheit, verschiedene Bereiche des Flughafens kennen zu lernen. Hierfür haben die Kooperationspartner drei individuelle Packages geschnürt: Economy-, Business- und First Class. Das Paket Economy Class beinhaltet eine eineinhalbstündige Führung über den Siegerland-Flughafen. In der Business Class (18 Euro pro Person) lassen sich zusätzlich beim anschließenden Flughafen-Stammtisch die gewonnenen Eindrücke aufbereiten. Wer tatsächlich abheben möchte, bucht das First-Class-Ticket (110 Euro pro Person). Neben der Führung und dem Flughafen-Stammrisch heißt es dann „Anschnallen“ und „Ready to take off“. Wahlweise mit dem Helikopter oder dem Flugzeug drehen die Besucherinnen und Besucher eine kleine Runde über die herrliche Landschaft des südlichen Siegerlandes.

Anmeldungen und Buchungsanfragen nimmt das Team der TouristInformation Burbach in der Alten Vogtei entgegen: 02736/45-81 oder 45-17, tourismus-burbach@mail.de. Die Vergabe der jeweils 24 Plätze pro Führung richtet sich nach der Reihenfolge der Anmeldungen..

