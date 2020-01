Bei dem Unfall in Eichen entstand nach Schätzung der Kreuztaler Polizei an beiden beteiligten Pkw Totalschaden.

Unfall 25-Jähriger bei Zusammenstoß in Eichen verletzt

Eichen. Bei dem Versuch, sich durch den Stau auf der B 517 in Eichen zu schlängeln, verursachte ein BMW-Fahrer am Montagnachmittag einen Unfall.

Ein Verletzter und rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Hagener Straße/Ecke Eichener Straße in Eichen. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer war aus der Straße „Flipses Wiese“ gekommen und wollte die Hagener Straße überqueren, um in die Eichener Straße zu fahren.

An der Ampel war es zu einem Rückstau gekommen. Der 24-Jährige nutzte eine Lücke aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW-Golf, der von einem 25-Jährigen gefahren wurde. Am BMW war durch die Kollision die Hinterachse sehr stark beschädigt worden. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen der Polizei Totalschaden. Der 25-jährige Fahrer musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden.

Kurz nach dem Unfall wurde die Hagener Straße kurzzeitig gesperrt. Durch die eingesetzte Polizei sowie die Feuerwehr Eichen, die mit zehn Einsatzkräften angerückt war, wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

