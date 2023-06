Hilchenbach. Vier Gitarren, vier Musiker und 40 Finger – es braucht nicht viel, um Zuschauer gut zu unterhalten. „40 Fingers“ bewies das bei Kultur Pur.

Vier Gitarren, vier Musiker und 40 Finger. Die vier Gitarren-Virtuosen von „40 Fingers“ holten am Sonntagabend bei ihrem Auftritt in kleinen Zelttheater bei Kultur Pur ein riesiges Repertoire berühmter Rock- und Pop-Songs aus ihrem Gepäck. Mit dabei „Africa“ von Toto und „Mama Mia“ von Abba, Songs von den Dire Straits bis Eric Clapton und Astor Piazzolla bis zu den Beatles durften an diesem Abend im Programm nicht fehlen.

Das Konzert war bestuhlt – sicherlich hätte sich das begeisterte Publikum das ein oder andere Mal gerne von ihrem Sitzplatz erhoben und wäre durch das Zelt getanzt. Stattdessen wurde kräftig und gefühlvoll mitgeklatscht. Wenn auch nicht mit dem passenden Mobiliar, dafür aber mit der richtigen Musik, verwandelte sich das Festival-Zelt bei einem Stück gefühlt in ein „Irish Pub“. Die Bühne war dafür grün und gelb illuminiert.

40 Fingers bewies als italienisches Gitarren-Quartett, dass bei Liedern auch ohne Gesang großartige Stimmung aufkommt. Mit „Hallo Deutschlang – schön wieder zu spielen“, begrüßte einer der Musiker das Publikum. Beim großen Kultur-Pur-Festival waren sie in diesem Jahr das erste Mal mit dabei, doch im Siegerland waren sie nicht das erste Mal. Denn 2022 hatte „Kreuztal Kultur“ die vier Gitarren-Profis in der Otto-Flick-Halle zu Gast.

