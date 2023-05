49-Euro-Ticket: Wie ein betagter Kreuztaler die VWS ärgert

Siegen/Kreuztal. Der Kreuztaler Hans Gotthelf Wendt wollte das Deutschlandticket als Chipkarte – und er hat es nun auch. Sein Fahrgeld zahlt er nun in Duisburg.

Ohne Smartphone oder Internetanschluss kein Deutschlandticket – zumindest nicht in Siegen-Wittgenstein. Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) stellen das Ticket per E-Mail zu, nachdem es im Onlineshop bestellt worden ist. Das Dokument kann dann aufs Smartphone geladen oder als Ausdruck mitgeführt werden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Für Chipkarten fehlen die Lesegeräte

„Bitte helfen Sie mir zum Erwerb des Deutschlandticket per Ausdruck auf Papier“, hat der Kreuztaler Hans Gotthelf Wendt an die VWS geschrieben, nachdem er auch vergeblich versucht hatte, bei den VWS-Vorverkaufsstellen in Kreuztal zum Zuge zu kommen. „Das Ticket kann nur Online auf unserer Internetseite beantragt werden“, antwortete das Verkehrsunternehmen. Hans Gotthelf Wendt berichtet, was er dann gemacht hat: „Ich habe nun beim VRR, bei den Duisburger Verkehrsbetrieben, mein Ticket als Chip im Abo bestellen können.“ Dass das da ging und in Siegen nicht, sei „ein Skandal“.

Eher nicht, findet Stefan Wied, Geschäftsführer des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd (ZWS): Chipkarten als Fahrausweise haben die großen Verkehrsverbünde – wie der VRR, bei dem Hans-Gotthelf Wendt fündig wurde - längst eingeführt. Da konnte das Deutschlandticket schnell ebenfalls angeboten werden. Voraussetzung ist, dass es in den Bussen Lesegeräte für die Karten gibt. Die haben die VWS nicht, und die bekommen sie auch so schnell nicht, weil, die Nachfrage derzeit riesig ist.. „Es war unmöglich, das so schnell aus dem Boden zu stampfen.“

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Wer mit dem 49-Euro-Ticket spart und was zu tun ist +++

Auch am Siegener Bahnhof kommt der Senior nicht weiter

Nicht, dass Hans-Gotthelf Wendt, der mit seinen 87 Jahren zwar Internet hat, aber sich nicht mit einem Smartphone einrichten möchte, nicht alles versucht hätte. Auch die Deutsche Bahn verkauft das Deutschlandticket. „Das ginge so nicht, nur über eine App im Smartphone, so die Bahnmitarbeiterin“, berichtet Wendt. „Ein solches Gerät habe ich nicht, will ich auch nicht besitzen, bin inzwischen 87 Jahre alt. Mich hat das sehr erstaunt.“ Das habe die Bundesregierung so gewollt, erfuhr der Kreuztaler am Siegener Bahnhof auch noch.

+++ Lesen Sie auch: Mitfahren verboten: Neues 49-Euro-Ticket gilt nicht im IC Siegen-Dortmund +++

Natürlich hätte er das Ticket im Internet auf bahn.de kaufen können – das wusste man am Siegener Bahnhof anscheinend nicht. Dass Hans Gotthelf Wendt jetzt mit einer Chip-Deutschlandkarte durch Kreuztal, Siegen und Umgebung fährt, ist den VWS allerdings nicht egal: Seine 49 Euro kassiert nun Monat für Monat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, der – bisher jedenfalls – das Geld komplett für sich behält.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland