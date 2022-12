Siegen. Das Land NRW schüttet Geld an die Kommunen aus zur Bewältigung der Corona-Folgen. Berechnet wird das anhand der Bevölkerungszahl.

Über den Corona-Rettungsschirm des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt die schwarz-grüne Landesregierung die Städte und Gemeinden in NRW mit 500 Millionen Euro bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie. Wie der Grünen-Landtagsabgeordnete Simon Rock, Sprecher für Haushalts- und Finanzpolitik seiner Fraktion mitteilt, erhalten Kreis und Kommunen in Siegen-Wittgenstein insgesamt mehr als 7,5 Millionen Euro.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags hatte in seiner Sitzung Donnerstag, 15. Dezember, dem Vorschlag der Landesregierung zugestimmt. Die Mittel werden ohne Antrag auf Basis der Einwohnerrelationen zum Stichtag 30. Juni 2022 ausgezahlt. Dazu sei ein Schlüssel errechnet worden, laut dem jede Kommune pro Einwohnerin und Einwohner 21,72 Euro bekommt, jeder Kreis pro Person zusätzlich 5,43 Euro – die Kreisverwaltung demnach 1,5 Millionen Euro. Zur Unterstützung kleiner Gemeinden wurde eine Mindestbezuschussung in Höhe von 300.000 Euro festgelegt.

So viel Geld bekommen die Kommunen in Siegen-Wittgenstein vom Land

Bad Berleburg: 411.342,67 Euro; Bad Laasphe 300.000; Burbach 330.029,74; Erndtebrück 300.000; Freudenberg 387.126,88; Hilchenbach 320.082,80; Kreuztal 676.369,85; Netphen; 506.142,61; Neunkirchen 300.000,00; Siegen 2.215.082,47; Wilnsdorf 431.453,73.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

„Die Corona-Pandemie ist auch am Ende des Jahres 2022 noch nicht vollständig vorbei, sagt Simon Rock: In einer Zeit vielfältiger Krisen belasteten auch die Corona-Pandemie und ihre Folgen weiterhin die Haushalte der Kreise und Kommunen und deren Beschäftigte. So gebe es etwa nach wie vor Mehraufwendungen für Testkapazitäten und besondere Vorkehrungen, auch erweiterte Sozialleistungen müssten vor Ort weiterhin finanziert werden. Die Koalition unterstütze daher die Kommunen weiterhin bei der Bewältigung der Pandemie. „Wir können die multiplen Krisen dieser Zeit nur gemeinsam lösen.“ Daher sollen die Kommunen unbürokratisch entlastet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland