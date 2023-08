70 Jahre alter Kirschbaum verliert Halt und kippt auf Haus

Freudenberg. Ein großer Baum stürzt in Freudenberg auf ein Wohnhaus. Die Beseitigung gestaltet sich schwieriger als zunächst angenommen.

Die starken Regenfälle der vergangenen Wochen haben den Boden vielerorts weich werden lassen. Bäumen finden zusehends keinen Halt mehr.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

So auch am Dienstagabend, 15. August, in der Straße Heiligenstock am Ortsausgang Freudenberg. Dort hatte sich ein 25 Meter hoher und 70 Jahre alter Kirschbaum geneigt und war auf ein Wohnhaus gekippt. Die Feuerwehr forderte die Drehleiter nach, weil der Baum an einer Hauswand lehnte.

Von oben her sägten die Feuerwehrleute das Geäst in Stücke. Der Einsatz dauerte mehr als eine Stunde.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland