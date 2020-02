750 Jahre Irmgarteichen: Netphener Ortsteil feiert Jubiläum

„Eigentlich sind wir noch viel älter“, sagt Heinrich Bruch. Der Chronist hält eine Kopie der Urkunde in der Hand, in der Irmgarteichen zum ersten Mal offiziell auftaucht – am 30. August 1270. Diese erste Erwähnung vor 750 Jahren feiert der Netphener Ortsteil mit einem Jubiläumsjahr.

Um die Aktivitäten der vielen Vereine in Irmgarteichen zu koordinieren und eine solide finanzielle Grundlage für gemeinsame Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt und das Jubiläumsjahr zu schaffen, wurde 2018 der Verein „Gemeinsam für Irmgarteichen“ gegründet“. Der Vorstand, bestehend aus Georg Dombaj, Siegfried Mitterfellner und Rudolf Melchiori, ist federführend für das Programm des Jubiläumsjahres verantwortlich. „Für das Dorf – mit dem Dorf“ war dabei der Leitgedanke, erklärt Siegfried Mitterfellner. „Wir haben die Dorfbevölkerung eingeladen, Ideen zu entwickeln. Es war uns im Resultat sehr wichtig, auf einen Top Act zu verzichten“, erklärt Mitterfellner. Man habe in Irmgarteichen ein großes Potential und wolle dieses abrufen, um das Jubiläum selbstständig zu gestalten.

Das Programm im Überblick

Eröffnet wird das Programm mit einem Konzert am Samstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Cäcilia. Der MGV-Cäcilia Irmgarteichen unter der Leitung von Kai-Uwe Schöler, der Frauenchor Johannland unter der Leitung von Natalie Schmidt und die Musikkapelle Irmgarteichen unter der Leitung von Volker Ermert präsentieren unter anderem Werke von Mozart, Händel und Verdi.

Siegen und Umland Infos über Irmgarteichen Eine 20-seitige Broschüre mit Informationen zur Geschichte der Pfarrkirche St. Cäcilia gibt Heinrich Bruch anlässlich des Jubiläums heraus. Unter www.irmgarteichen.net gibt es zahlreiche weitere Informationen zu Irmgarteichen und zum Jubiläum.

Eine Wanderung zur Sommersonnenwende findet am 28. Juni statt. Zwei Strecken werden angeboten, eine sechs Kilometer und eine zwölf Kilometer lang. Die traditionelle 14 Kilometer lange Strecke auf dem Sonnenweg wurde anlässlich des Jubiläums modifiziert. Start und Ziel ist jeweils am Kirchplatz, das DRK bietet einen Abholservice für alle, die den Weg nicht ganz schaffen, an. An diesem Tag stellt sich das Jubiläumsdorf auch vor: Im Johannland Museum und in der Kirche werden jeweils halbstündige Führungen angeboten.

Den Höhepunkt der Feierlichkeiten stellt das Festwochenende am 29. und 30. August – dem Tag der urkundlichen Erwähnung – dar. Am Samstag findet in der Schützenhalle eine Schlagerparade statt, mit der bewusst auch ältere Menschen ins Festzelt gelockt werden sollen. Der Sonntag soll in erster Linie Familien ansprechen. Kinder dürfen kostenlos die Hüpfburg und das Karussell benutzen, und auch die Getränke sind für Kinder gratis.

Blütenfest im Mai geplant

Ein Seifenkistenrennen wird am 19. September im Pfarrfeld, oberhalb des neuen Kindergartens durchgeführt. Dazu gibt es am 23. März ab 19.30 eine Infoveranstaltung in der Schützenhalle. Der Weihnachtsmarkt am 12. und 13. Dezember bildet den Abschluss des Jubiläums. Das Angebot soll etwas größer sein als sonst, die Glockenstraße wird für diesen Anlass gesperrt – genau wie auch am Tag der Wanderung. Für die Dorfjugend gibt es im Laufe des Jahres einen Fotowettbewerb, die Ergebnisse werden beim Weihnachtsmarkt präsentiert. Geplant ist auch ein Blütenfest auf der Streuobstwiese im Mai, der Termin soll aber je nach Wetterlage kurzfristig festgelegt werden.

Sämtliche Irmgarteichener Vereine seien in jeden Programmpunkt eingebunden, sagt Rudolf Melchiori. „Wir wollen gemeinsam etwas für das Dorf tun und am Ende des Jahres sagen: Es war ein wunderschönes Jahr.“

